Заради сигнал за бомба: Евакуираха балканско летище

Международното летище в Сараево беше блокирано тази сутрин заради бомбена заплаха, съобщи телевизия N1, цитирана от БГНЕС.

Сигналът е за взривно устройство, поставено в сградата на летището, вследствие на което достъпът е напълно ограничен.

Влизането в терминала в момента не е разрешено, а пътници и служители бяха евакуирани.

Междувременно информацията за пристигащите и заминаващите полети, която обичайно се обновява редовно, не е достъпна на официалния сайт на летището.

