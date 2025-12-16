Любопитно:

Проблеми с продажбата на билети за БДЖ на гарите

16 декември 2025, 11:30 часа 219 прочитания 0 коментара
Проблеми с продажбата на билети за БДЖ на гарите

Във връзка с въвеждането на еврото като официална валута, на 16декември (вторник) след 13:30 часа, е планирана техническа актуализация на Системата за билетоиздаване и резервации. Поради тази причина са възможни краткотрайни прекъсвания в продажбата на билети от касите в гарите и железопътните бюра в страната, съобщиха от БДЖ.

Няма да бъде засегнато билетоиздаването от онлайн системата, от мобилните устройства във влаковете и от автоматите.

ОЩЕ: БДЖ с нов разписание на влаковете от неделя

Ново разписание

Новият график за движение на влаковете на БДЖ - Пътнически превози влезе в сила от 14 декември. В повечето региони на страната се запазва досега действащият график за движение, а за подобряване на обслужването са осигурени удобни връзки между влаковете с възможности за пътуване между повече населени места, съобщиха от БДЖ.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

С новото разписание ще бъде намалено времето за пътуване на влаковете между София и Бургас през Пловдив, София и Варна през Пловдив, Пловдив и Варна, след като се възстановяват маршрутите им през Чирпан и се избегне продължителното заобикаляне през Димитровград поради извършвани ремонтни дейности по железния път.

 

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
БДЖ билети въвеждане на еврото
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес