Проблеми с продажбата на билети за БДЖ на гарите

Във връзка с въвеждането на еврото като официална валута, на 16декември (вторник) след 13:30 часа, е планирана техническа актуализация на Системата за билетоиздаване и резервации. Поради тази причина са възможни краткотрайни прекъсвания в продажбата на билети от касите в гарите и железопътните бюра в страната, съобщиха от БДЖ.

Няма да бъде засегнато билетоиздаването от онлайн системата, от мобилните устройства във влаковете и от автоматите.

ОЩЕ: БДЖ с нов разписание на влаковете от неделя

Ново разписание

Новият график за движение на влаковете на БДЖ - Пътнически превози влезе в сила от 14 декември. В повечето региони на страната се запазва досега действащият график за движение, а за подобряване на обслужването са осигурени удобни връзки между влаковете с възможности за пътуване между повече населени места, съобщиха от БДЖ.

С новото разписание ще бъде намалено времето за пътуване на влаковете между София и Бургас през Пловдив, София и Варна през Пловдив, Пловдив и Варна, след като се възстановяват маршрутите им през Чирпан и се избегне продължителното заобикаляне през Димитровград поради извършвани ремонтни дейности по железния път.