Манипулаторът тества дали може да ви контролира със 7 фрази: Ако ви ласкае през първите 5 минути, включете алармата

Ако някой преценява дали може да ви контролира, той ще каже едно от тези 7 изречения през първите 5 минути, за да провери дали може да ви манипулира.
Когато хората проверяват дали могат да ви манипулират, те обикновено казват 7 фрази.
Тестването на границите започва с ласкателства и похвали, много бързо се превръща в близост, а след това обвиненията стигат до шеги - ето защо е важно да държим овцете отворени, пише "Sensa"
Още: 7 вечерни навика на щастливите двойки
Повечето манипулатори не започват с очевидни тактики. Те започват тихо, нежно, фино. Казват малки, пресметнати неща - не за да ви контролират веднага, а за да видят дали могат. В психологията това се нарича „ тестване на границите “ . Ако някой се опитва да прецени дали може да ви манипулира, той често ще каже едно от тези 7 изречения в самото начало - понякога в рамките на първите пет минути след срещата ви.
Така че нека ги разгледаме едно по едно.
1. „Толкова си отпуснат/а - това е освежаващо“
Това звучи ласкателно. Но понякога събирането на данни е прикрито като похвала. Манипулаторите искат да знаят дали:
Още: 8 признака, които показват, че сте емоционално и психически напълно изтощени
избягваш конфликти,
съгласяваш се с неща, за да запазиш мира,
Ти от типа хора ли си, които казват „всичко е наред“, дори когато не е?
Психологически тази фраза действа като въпрос. Ако отговорите „Да, доста съм спокоен“, те го интерпретират като зелена светлина – защото хората, които се идентифицират като „спокоени“, често са тези, които биват използвани във връзките. Здравият човек цени вашето спокойствие, манипулаторът го изпитва.
Още: С тези фрази за манипулация трябва да внимаваме много
2. „Знаех, че ще разбереш“
Още едно на пръв поглед топло изречение . Слушайте внимателно - тази фраза често се изрича, преди манипулаторът да каже нещо леко неподходящо, натрапчиво или предизвикващо вина. Това е настройка. Тя предварително зарежда отговора ви. И ви представя като „този, който разбира“, за да види дали ще го направите:
поеме емоционалния му товар
да разшириш границите си
Още: Винаги има трети човек: Манипулацията на нарцисите
или да се извините за поведение, което обикновено не бихте направили.
Ако им се усмихнете и им вдъхнете увереност, те ще научат нещо важно: вие сте някой, на когото могат да разчитат, без да им дават нищо в замяна. Това е емоционална интелигентност. Вижте какви фрази може да използва един нарцисист, за да ви отхапе сърцето .
3. „Не се тревожи, можеш да кажеш „да“ по-късно“
Това е план за бъдещо чувство за вина. Манипулаторите използват забавен натиск като начин да:
Още: Кой е най-трудният зодиакален знак? Студен и пресметлив, той ще те върти на малкия си пръст
за устойчивост на тестване
оценете вашата толерантност
и да видим дали ще се откажем по-късно, когато бъдем притиснати в ъгъла.
Те всъщност ви карат да се чувствате задължени. „Кажете „да“ по-късно“ тихо създава психологически договор - дори и никога да не сте се съгласявали с него. Хората със силни граници реагират твърдо в момента. Хората с порести граници често не казват нищо и мълчанието се превръща в съгласие. Манипулаторите наблюдават внимателно.
Още: Два комплимента, зад които се крие опит да ви манипулират
4. „Повечето хора не ме разбират, но ти си различен/различна“
Това е емоционално ласкателство, обгърнато в изолация. Това е един от най-старите тестове за манипулация, защото служи на две цели:
Това ви кара да се чувствате избрани, което увеличава емоционалната ви инвестиция.
Той наблюдава дали ще хванеш стръвта.
Още: Ще ви съсипят психиката: 5 манипулации, които ще ви съсипят
Ако кажете „Не, наистина те разбирам“ - манипулаторът интерпретира това като отвореност към бъдеща емоционална експлоатация. Ако някой ви каже това в рамките на дни или часове, след като ви познава, бъдете внимателни. Здравословната връзка изисква време. Манипулативната връзка се опитва да ускори интимността, защото скоростта ѝ дава предимство. Има една поговорка: „Пазете се от тези, които ускоряват интимността ; те се страхуват какво ще разкрие времето.“
5. „Нямаш нищо против да ми помогнеш с това, нали?“
Внимавайте с тази една дума: нали? Тя превръща молбата в очакване. Също така проверява дали ще:
да дадете приоритет на техните нужди пред своите собствени
игнорираш графика си
или да поемете отговорност, която не е ваша.
Хората с манипулативни наклонности използват тази фраза, защото е проверка на границите, маскирана като доброта. Ако се поколебаете, те ще ви притиснат. Ако се подчините веднага, следващия път ще ви притиснат по-силно. В психологията това е известно като „предложение за съгласие“. Целта не е самата услуга. Целта е да се събере информация: колко от себе си сте готови да пожертвате, за да избегнете разочарованието им.
6. „Мислех, че си различен“
Това е първият признак на емоционална принуда . Манипулаторите използват това изречение, когато кажете „не“, не сте съгласни или протестирате – дори и съвсем малко.
Това, което те тестват, е просто: Сривате ли се, когато някой изрази разочарование от вас?
Тази фраза е стратегически замислена да предизвика вина, съмнение в себе си или страх да не бъдат възприети като „трудни“. Много хора – особено тези, които са израснали, опитвайки се да угодят на хората – чуват тази реплика и инстинктивно се опитват да поправят динамиката: „Не, чакай, какво имаше предвид? Нямах предвид това.“ И точно това търси манипулаторът.
7. „Спокойно, само се шегувах“
Това е манипулация, прикрита като хумор . Истинското послание никога не е в шегата, а в отстъплението. Ето как работи тестът:
Казват нещо грубо - обида, провокация, неуважение, прикрито като обикновена шега.
Те наблюдават внимателно реакцията ви.
Ако реагирате, те се отдръпват зад гърба си с думите „шегувам се“.
Ако се смеете или мълчите, те ви маркират като човек, който толерира неуважение.
Психолозите наричат това „тестване за провокация“, то разкрива какво ще си позволите. Освен това им дава прикритие за по-лошо поведение по-късно:
„Ако си се справил с това, ще се справиш и с още.“
В действителност, хуморът никога не е проблем. Проблемът е в последващото „газлайтинг“. Здравите хора се адаптират. Манипулаторите удвояват усилията си.
Как да реагирате, когато видите една от тези фрази
Манипулаторът никога няма да инвестира сериозно в някой със строги граници. Това е неефективно за тях. Ето защо те правят тестове рано - понякога в рамките на минути - защото искат да знаят: „Вие някой ли сте, когото могат да притиснат?“ И всичко, което правите след това, се превръща в данни. Не ви е нужна конфронтация, а яснота и няколко фрази . Ето прости, психологически силни отговори:
На „Толкова си спокоен – освежаващо е“ отговорът на ptorivotrov е: „Благодаря. Спокоен съм, но все още имам ясни граници.“
Противоотровата на „Знаех, че ще разбереш“ е „Можеш да ми кажеш, но аз ще реша как да се чувствам по въпроса“.
Противоотровата на „Можеш да кажеш „да“ по-късно“ е: „Няма да се ангажирам с нищо, докато не съм готов/а.“
Противоотровата на „Ти си различен от всички останали“ е „Оценявам това, но нека отделим време, за да се опознаем по-добре“.
За „Нямаш нищо против да помогнеш, нали?“, противоотровата е „Може би ме притеснява. Какво точно питаш?“
Противоотровата на „Мислех, че си различен“ е „Аз съм различен. Също така ми е позволено да кажа „не“.
Противоотровата на „Спокойно, само се шегувах“ е „Щом е шега, значи наистина се чувствам така“.
Всеки от тези отговори изпраща посланието: „Виждам какво правиш – и не съм някой, когото можеш да изпитваш.“ И когато манипулаторът осъзнае това, той обикновено бързо се отдръпва. След като се научите да разпознавате тези тестове, манипулацията става почти невъзможна.