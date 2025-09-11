Аспект на деня и фаза на луната на 12 септември 2025 г. Сатурн в Риби ще доведе до промени

На 12 септември 2025 г. Луната е намаляваща. 20-и лунен до 21:57 ч. На този ден Сатурн ще бъде в знака на Рибите. Сатурн ни прави всички по-честни, искаме справедливост, готови сме да казваме истината. Затова на този ден ще бъдете прямолинейни и откровени. Ако прекарате деня в учене, работа или просто сте заобиколени от хора, бъдете внимателни с думите си. Може случайно да кажете истината, която ще бъде неприятна за чуване. Това може да провокира конфликти, кавги, други негативни ситуации. По-добре е да изразявате мислите си без грубост, за да избегнете скандал.

Извинение

Денят е подходящ за признаване на грешки. Да кажете истината няма да е лесно, но понякога е много необходимо. Най-важното е да осъзнаете негативните си действия и да не съдите твърде много другите за техните грешки.

Сънища и подстригване

На този лунен ден не е препоръчително да се подстригване, но може да се подложите на козметични процедури. Сънищата на 20-ия лунен ден се сбъдват много бързо. Образите от тях ще ви дадат възможност да погледнете живота ни от височина и ще ви разкрият тайните на подсъзнанието.

