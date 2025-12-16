"Малко българско училище в Чикаго" е подало документи отново да получава финансиране от държавата

"Малко българско училище в Чикаго", едно от най-големите задгранични български училища, публикува официална позиция относно казуса, в който попадна. Училището беше извадено от списъка с държавни субсидии и сега има медиатор, който помага проблемите да бъдат решени.

Ето какво се казва в позицията:

На 12 декември 2025 г. Управителният съвет на "Малко българско училище в Чикаго" проведе работна среща с министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и заместник-министъра Наталия Михалевска, посветена възстановяването на училището в списъка на подкрепяните от българската държава неделни училища в чужбина. По време на срещата министърът на образованието и науката потвърди, че в дейността на "Малко българско училище в Чикаго" не са установени отклонения, включително по отношение на разходването на публични средства, и че такива не съществуват и към момента.

В рамките на разговора бяха ясно очертани стъпките, които следва да бъдат предприети за възстановяване на статута на училището и на държавното му финансиране. Министерството заяви готовност да съдейства за този процес, включително чрез координация с Министерството на външните работи, при осигурена възможност за контрол върху дейността на училището съгласно действащата нормативна уредба.

От своя страна Управителният съвет на "Малко българско училище в Чикаго" потвърди готовността си за открит, честен и добронамерен диалог с българските институции и подчерта, че достъпът до училището никога не е бил отказван на представители на българската държава, както и че тази практика ще продължи и занапред. Управителният съвет заявява и своята решимост за продължаване на добрите и професионални работни отношения с Генералното консулство на Република България в Чикаго и с всички компетентни български институции в интерес на българските деца, техните семейства и дългогодишната образователна мисия на училището.

В изпълнение на договореното, на 16 декември 2025 г. училището изпрати до Министерството на образованието и науката необходимите документи.

"Малко българско училище в Чикаго" заявява пълната си готовност за съдействие на българската държава за извършването на всички действия, необходими за възстановяването на училището в списъка на МОН, включително чрез предоставяне на достъп до учебната база, документацията и дейностите на училището по реда и в рамките на Постановление № 90 на Министерския съвет от 2018 г. Ръководството на училището разглежда този процес като естествена стъпка към възстановяване на нормалния институционален диалог, основан на прозрачност, доверие и професионално сътрудничество, в интерес на българските деца, техните семейства и дългогодишната образователна мисия на училището.

