Асоциацията на инфлуенсърите: Ако на някой му плащат да мълчи, това са единични случаи

16 декември 2025, 11:17 часа 188 прочитания 0 коментара
След като в българското публично пространство се появиха подозрения, че определени политически кръгове плащат на инфлуенсъри, за да мълчат, да не подкрепят протестите срещу властта и да не призовават за падане на правителството, Българската асоциация на създателите на съдържание (БАСС) излезе със свое становище.

В него организацията подчертава, че се разграничава от подобни порочни практики и ако те са факт, са единични случаи и заради тях обществото не трябва да поставя под общ знаменател всички създатели на съдържание онлайн.

"Това са отделни казуси"

"В последните дни в публичното пространство се появиха обобщаващи внушения, твърдения и атаки, които поставят под съмнение цялата индустрия на инфлуенсър маркетинга и работата на създателите на съдържание в България, на база на отделни казуси и конкретни примери", пишат от БАСС.

Според асоциацията генерализирането е неприемливо и вредно - както за професионалистите, които работят етично и отговорно, така и за обществото като цяло. В същото време експертите твърдят, че разбират обществената чувствителност и подкрепят проверката на всеки конкретен сигнал за злоупотреби.

От БАСС подчертават, че е важно да се направи ясно разграничение между създател на дигитално съдържание и популярно лице с много последователи. Асоциацията представлява и подкрепя именно първите - професионалните създатели на съдържание, за които онлайн присъствието е основна и ежедневна работа, подчинена на договори, етични стандарти и отговорност към аудиторията.

Източник: iStock

Според организацията в тази категория не попадат музиканти, актьори, спортисти и популярни лица от екрана. Ето защо, според тях, не е редно действията на всички популярни личности в България автоматично да се пренасят върху цялата общност от създатели на дигитално съдържание.

Плащането срещу мълчение е неприемливо

"Практики като заплащане за "мълчание" по важни обществени теми, ако бъдат доказани, са в пълно противоречие с професионалната етика и БАСС ги счита за недопустими", се казва още в становището.

Според БАСС и по този казус отговорността е преди всичко персонална. "Възложители, агенции и създатели на съдържание работят заедно и при определени норми. Считаме за нередно единични случаи да се използват като аргумент за компрометиране на стотици професионалисти, които работят с ясни договори – включително клаузи, които регламентират участието им в политическо говорене и агитация, обозначават платено съдържание, спазват законодателството и етичните норми и носят обществена отговорност за влиянието си", пишат от браншовата организация.

И допълват, че БАСС има разработен етичен кодекс и ясно заявява, че подкрепя прозрачността, обозначаването на платено съдържание и ясните правила, включително когато става дума за чувствителни обществени и политически теми.

Асоциацията подчертава, че не участва в политическо говорене и агитация и не подкрепя използването на създателите на съдържание като инструмент за скрити политически кампании.

"Свободата на изразяване не отменя отговорността, но и критиката трябва да бъде коректна, аргументирана и насочена към конкретни действия и с конкретни имена, а не към цял сектор или цяло поколение", се казва още в становището.

От БАСС призовават да има разграничение между конкретните казуси от системните практики, да не се демонизират професии и поколения, а при съмнения да се търси диалог с професионалните организации в сектора. Отправиха призив и към брандовете и агенциите - че е време ясно да се прави разлика между политическо говорене и гражданска позиция и това да намира израз в договорите и стандартите за работа. 

Десислава Любомирова
