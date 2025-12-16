След трагедията с работник във ВиК "Йовковци": Хората искат прозрачност и отговорност

Петиция с искане за прозрачност и справедливост хората от Лясковец застанаха зад семейството на Кирил Петев, който загина при трудова злополука като служител на ВиК дружеството в града. Те изразяват своето дълбоко възмущение от липсата на своевременни действия и официална реакция от страна на институциите.

ОЩЕ: Работник на ВиК е загинал при срутване на ров в Лясковец

"Тази трагедия повдига изключително сериозни въпроси относно безопасността на труда, условията на работната среда, контрола от страна на работодателя и ангажимента на Общината към защитата на живота и правата на служителите. Мълчанието и бездействието до момента са недопустими и подкопават доверието в институциите, които имат задължение да гарантират сигурността на своите работници", заявяват те в позицията си.

Хоарата настояват за:

Официална и незабавна позиция от страна на Общината относно смъртния инцидент с Кирил Петев.

Пълна прозрачност относно проверките, разследването и всички установени факти за случилото се във ВиК – Лясковец.

Установяване на конкретните пропуски в безопасността и организацията на работа, допринесли за трагичния изход.

Поемане на институционална отговорност от всички лица, звена или структури, чието действие или бездействие е било фактор за инцидента.

Разработване и прилагане на незабавни превантивни мерки, за да се предотвратят подобни инциденти в бъдеще.

Пълноценна комуникация и уважително отношение към близките на Кирил Петев, включително предоставяне на точна, навременна и изчерпателна информация.