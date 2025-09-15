Аспект на деня и фаза на луната на 16 септември 2025 г. Разкрийте творческата си енергия

На 16 септември 2025 г. Луната е намаляваща. 24-и лунен от 00:04 ч. Това е чудесно време да се погрижите за себе си — и да, грижата за себе си не е задължително да бъде под формата на зелено смути със спанак и йога. Днес купа супа, разговор с приятелка, гореща вана и дори малко дигитален детокс преди лягане ще се считат за грижа за себе си. Работата може да ви се стори малко мрачна. Влиянието на Луната в Рак забавя активността и добавя вътрешен мързел, но засилва интуицията. Затова е по-добре да не насилвате нещата, а да се доверите на чувствата си.

Месечен хороскоп за септември 2025 г.

Връзките

Връзките ще бъдат на преден план днес. Луната в Рак учи, че емоциите не са слабост, а съкровище. Понякога е по-добре да плачете под звуците на тъжен плейлист, отколкото да държите всичко в себе си и да се превърнете във вулкан. Между другото, творческата енергия ще се разкрива перфектно днес. Ако отдавна обмисляте да започнете да си водите дневник, да рисувате, да се научите да правите сложна торта или поне да се грижите за цветя, сега е моментът. Всичко, свързано с красота, комфорт и емоции, ще бъде плюс.

Лунен календар за 2025 г.

Сънища и подстригване

Денят е подходящ за промени във външния вид. Сега смело може да експериментирате с прическата. Новата прическа ще ви даде допълнителна енергия. Сънищата през този ден отразяват същинското състояние на вашата сексуална енергия.

Снимки: iStock

Пълнолуние 2025 година