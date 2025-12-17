Аспект на деня и фаза на Луната на 18 декември 2025 г.

На 18 декември 2025 г. Луната е намаляваща, 28-и лунен ден от 06:37 ч. Утрешният ден е като красива, но сложна музикална композиция, където нежните цигулки на мечтите се преплитат с отчетливите удари на реалността. Планетите създават уникален баланс: те ви канят да мечтаете за далечни хоризонти, но веднага ви напомнят, че пътят към тях изисква карта и здрави обувки. Основната тайна на 18 декември не е да избирате между вдъхновение и практика, а да намерите точката, в която те се допълват взаимно.

Новолуние в Стрелец на 20 декември 2025 г. Важни съвети за всички зодии

Вдъхновение

Сутринта и следобеда си позволете да мечтаете и да се вдъхновявате. Но когато дойде време за важни разговори или решения говорете ясно, разчитайте на фактите и предлагайте конкретни стъпки. Ако усетите, че разговорът става емоционален и се назрява кавга, починете си.

Вечерта е идеална за установяване на връзки, наслаждаване на компанията на близки или просто на красива атмосфера. Бъдете внимателни с финансите: сега ще е лесно да надцените ползите или да похарчите пари за нещо красиво, но безполезно.

Сънища и подстригване

Подстригването днес ще ви придаде обаяние, ще повиши популярността ви сред околните. Смяната на цвета ще привлече пари. Сънищата, видени днес ще се сбъднат. Те може да носят прозрение - да открият същината на околните и случващите се събития.

Снимки: iStock