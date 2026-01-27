Аспект на деня и фаза на Луната на 28 януари 2026 г. Ден за решителна стъпка

На 28 януари 2025 г. Луната е нарастваща, 11-и лунен ден от 12:29 ч. Това е ден за разчупване на стари модели: бихте могли рязко да прекратите унизителни преговори, да прекратите токсичен съюз или публично да заявите позицията си, игнорирайки недоволството на другите. Това е енергия от типа „направи или умри“, която не толерира половинчати мерки. Ако сте събирали сили за решителна стъпка, днес тя ще намери своя изход.

Право на свобода

Не се страхувайте от силата си и правото си на свобода. Борете се там, където се разширяват границите ви. Но помнете най-висшата цел на Водолея: вашата лична революция е ценна, когато служи не само за разрушаване на старото, но и за изграждане на нов, по-справедлив и свободен ред в живота ви. Използвайте остър ум и ясна реч, за да обясните действията си на света.

Сънища и подстригване

11-ти лунен ден е особено подходящ за подстригване. То не само ще направи жената много по-привлекателна, но и ще я освободи от негативната енергия, ще подобри проницателността и ще изостри интуицията. Сънищата от този лунен ден се сбъдват. Трябва да обърнете особено внимание на събитията на третия ден от съня.

