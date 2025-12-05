Любовно предсказание за всяка зодия през декември 2025 (част 1)

Овен

Пълнолунието попада във вашия дом на партньорство, така че планирайте да прекарате време с любимия си.

Този месец ще се възползвате от транзита на Венера и Марс през вашия девети дом, който управлява пътуванията, чуждите страни и хора. С всички планети, които влизат в тази част на вашата карта този месец, има голяма вероятност да планирате пътуване. Като алтернатива, можете да изберете да имате гости у дома, особено около Новолунието на 19 декември.

Телец

Телец, Марс и Венера преминават през вашия осми дом този месец, който управлява парите на партньора, интимността и начина, по който се чувствате във връзката. Може да се почувствате по-авантюристично настроени и отворени за по-дълбоки чувства.

Пълнолунието на 4 декември попада във втория ви дом на парите и самочувствието. Новолунието попада в осмия ви дом, така че очаквайте някаква промяна към по-добро във взаимоотношенията около 19 декември, дори и да е незначителна.

Близнаци

Близнаци, в началото на месеца и Венера, и Марс преминават през седмия ви дом на партньорите. Очаквайте да прекарате повече време с някой специален.

Пълнолунието на 4 декември попада в първия ви дом, който представлява вас. Това служи като вид нулиране. Новолунието на 19-ти попада в дома ви на партньорите, така че очаквайте да сте фокусирани върху други хора или романтичен партньор, ако имате такъв този месец.

Рак

Рак, Меркурий завършва своя пост-ретрограден период на сянка във вашия пети дом на любовта през първата половина на месеца, което прави комуникацията много важна. Месецът може да започне с някои възходи и падения.

Пълнолунието попада във вашия 12-ти дом на 4 декември, което може да повдигне стари, негативни проблеми и чувства. За да продължите напред, е време да се освободите от негативните чувства или спомени и да не им позволявате да пречат на настоящи или бъдещи взаимоотношения.

Лъв

Лъв, с началото на месеца, Марс и Венера преминават заедно през вашия пети дом на любовта. Ако сте необвързани, това е идеалното време да срещнете някой значим. Ако сте във връзка, навлизате в специални няколко седмици, в които бихте могли да станете по-близки или по-свързани от всякога. Този транзит се случва рядко, така че се възползвайте максимално от него!

Пълнолунието в Близнаци на 4 декември попада във вашия 11-ти дом, което ви прави отворени за общуване, събирания с приятели и участие в групови дейности.

Когато Марс и Венера влязат в Козирог по-късно през месеца, нещата може да станат малко по-сериозни. Може да сте загрижени за сигурността и как да направите връзката си дългосрочна.

Дева

Дева, Марс и Венера, транзитиращи през Стрелец, ви помагат да излезете малко повече от рутината си. Този месец ще правите повече в социалните мрежи и с другите.

Както пълнолунието, така и новолунието са в квадратура със Слънцето ви, което може да създаде известно триене и да предизвика объркване. Всичко обаче се променя към по-добро, когато Марс навлезе в Козирог на 15-ти и започне транзита си през вашия пети дом на любовта. На 24-ти към него се присъединява Венера в Козирог, което прави перфектен края на годината.

