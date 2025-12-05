Любовно предсказание за всяка зодия през декември 2025 (част 2)

Първа част можете да прочетете тук.

Везни

Везни, комуникацията е важна през първата половина на месеца. Не се изненадвайте, ако с любимия си предприемате много кратки пътувания заедно. Венера в Стрелец е съвместима с вас и изважда наяве по-авантюристичната страна на вашата личност. Пълнолунието на 4 декември попада във вашия дом на пътуванията, така че може да пътувате, за да видите или срещнете някого или да планирате романтична ваканция.

Когато Венера влезе в Козирог на 24-ти, очаквайте да прекарате и да се насладите на повече време у дома с някой специален през следващите 30 дни.

Още: Тези 6 зодии ще са щастливи през декември 2025

Скорпион

Скорпион, комуникацията с другите е на преден план, тъй като месецът започва с планетата на комуникацията, която все още е във вашия знак до 11-ти.

Пълнолунието на 4-ти попада във вашия осми дом, мястото във вашата карта, което управлява интимността, парите на партньорите и начина, по който се чувствате във връзката - което би трябвало да е доста добре в момента, ако виждате някой специален.

Нещата стават още по-добри, когато Венера влезе в третия ви дом на 25-ти, което прави празниците още по-специални, защото Козирогът е знак, който е съвместим с вас.

Още: ПРОМЯНА в живота на тези 5 зодии през декември 2025

Стрелец

Стрелец, това е чудесен месец с транзит на Марс и Венера през първия ви дом. Ако сте необвързани, има голям потенциал да срещнете някой нов и значим, тъй като тези планети не се срещат често заедно.

Пълнолунието на 4 декември попада в седмия ви дом на партньорите, поставяйки партньора или други хора на преден план този месец. Когато Марс влезе в Козирог на 15-ти, със сигурност бихте могли да похарчите малко пари за някой специален или може би ще присъствате на празнични събития, за които трябва да платите.

Новолунието на 19-ти попада във вашия първи дом, което обикновено служи за нулиране. С попадането на новолунието и пълнолунието във вашите домове за партньорство, това е чудесен месец за взаимоотношения.

Още: 6 зодии с късмет във всичко през декември 2025

Козирог

Козирог, Марс преминава през вашия 12-ти до 15-ти дом, което понякога може да доведе до багаж от миналото или вътрешни проблеми, които могат да ви спъват в любовта.

Транзитът на Венера през вашия 12-ти дом може да е свързан с тайна любов или връзка, която все още не искате да разкривате публично. Това се променя, когато Марс навлезе в Козирог на 15-ти, започвайки нов 2-годишен цикъл на Марс, през който можете да очаквате да бъдете заети.

Транзитът на Венера през първия ви дом, започващ на 24 декември, прави това специално време. Не само ще се почувствате по-добре, но и ще привлече други хора към вас!

Още: 3 зодии, на които всички ще завиждат през декември 2025

Водолей

Водолей, месецът започва с мощно пълнолуние в Близнаци на 4 декември, което попада в петия ви дом на любовта. Ако имате партньор, очаквайте да прекарате време заедно. Ако сте необвързани, потърсете възможност да срещнете някой нов.

Новолунието в Стрелец на 19-ти се присъединява към Марс и Венера, което го прави идеално време да прекарате време с партньор или приятели. Ако сте в партньорство, това е чудесен момент да се насладите един на друг и връзката може да се задълбочи.

С навлизането на Венера в Козирог на 24-ти, ще срещнете някого, когото искате да запазите за себе си известно време и да не разкривате публично връзката си засега.

Още: Краят на 2025 г. в знака на чудесата: Вселената носи изненада за тези зодии

Риби

Риби, с ретрограден Юпитер във вашия пети дом, може би преосмисляте връзка. Не непременно в негативен смисъл или мислейки за раздяла, а просто как определен човек се вписва в живота ви и накъде отивате.

Пълнолунието на 4 декември попада в четвъртия ви дом. Ако имате партньор, пренощувайте у него. Венера и Марс в Стрелец ви правят малко по-авантюристични от обикновено и може да се окажете отворени да опитвате или правите нови неща.

Когато Марс се присъедини към Венера на 24-ти, това отваря възможности да срещнете някой нов, ако сте необвързани - и той би могъл да се превърне в значителна част от живота ви. Ако сте с партньор, очаквайте да се забавлявате повече заедно, тъй като Козирогът е знак, който е много съвместим с вас!

Още: 4-те зодии, които ще намерят нова любов през седмицата, 1 - 7 декември 2025