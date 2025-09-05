Аспект на деня и фаза на Луната на 6 септември 2025 г. Марс и Юпитер ще си направят шега с настроението ви

На 6 септември 2025 г. Луната е нарастваща. 14-и лунен до 19:22 ч. Квадратурата на Марс към Юпитер ще ви направи доста егоистични и безцеремонни. Най-доброто решение в такива периоди е да си останете вкъщи, за да не се карате с някого, на когото държите. Периодът е изключително неблагоприятен за срещи. Денят също не е подходящ за работа, която изисква внимание. Опитайте се да не поемате допълнително количество задачи, за да не си навлечете неприятности, в противен случай ще трябва да свършите няколко пъти повече по-късно.

Месечен хороскоп за септември 2025 г.

Разум

Ако успеете да останете разумни, тогава денят ще премине нормално, а ако не, тогава ще трябва да се справяте с последствията му много дълго време. Звездите ви съветват да насочите енергията си към спорт, ако е възможно. Ако не, просто си останете вкъщи и направете генерално почистване, за да облекчите поне част от натрупаното напрежение.

Сънища и подстригване

Колкото и да ви се иска да промените нещо - въздържайте се от смяна на прическата и подстригване. Може, обаче да се боядисате в друг цвят. Сънищата няма да са важни, не отдавайте голямо значение на видяното.

Снимки: iStock

