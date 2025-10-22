Българска ритейл асоциация: Задължително е да се подобри охраната на моловете

„Задължително е да се подобри охраната на моловете, след като виждаме такава безпрецедентна агресия в последните дни и загубата на човешки живот. Всяка една система трябва да бъде модернизирана спрямо новите технологии и ние това следим. Това трябва да започне да се прилага и в моловете – лицево разпознаване, камери, които технологията им е заложена да разпознават лица от огромна база данни, могат да бъдат свързани с базата данни на МВР“. Това каза в предаването „Лице в лице“ след централната емисия Новини Аксиния Баева, заместник-председател на Българската ритейл асоциация.

Още: Срещу насилието: Колко охранители средно има в моловете в София?

„От видео мониторинг, трябва да преминем към видео мениджмънт системи. Това са модерни смарт устройства, които позволяват анализ на видеокамери в молове като дават сигнализация за нетипично поведение – вадене на оръжие, падащ човек, лутане на хора и др.“, посочи още Баева.

Още: "Видяхме много кръв, видяхме как лежи": Свидетелски разказ за убийството в мола

По думите ѝ трябва да се модернизират охранителните системи на моловете и собствениците са тези, които трябва да го направят. „Предвид ескалацията на напрежението в моловете, трябва да се работи в корена на проблема. Колкото и да са задължителни едни мерки, молът е малко събирателно понятие на българското общество“, посочи още Баева.

Още: Прекъснаха заседанието за мярката на 15-годишния, убил с нож свой връстник в мол

Гост по темата в студиото беше и Диан Стаматов, директор на 119 училище в София и председател на Съюза на ръководителите в системата на просветата. „Всичко става във възпитателната част, а не в съвременните технологии. Ние живеем в две различни плоскости – училището, в което се случи този инцидент и този тип училища, трябва да имат много сериозна защита по отношение на пропускателния режим. Там децата се разхождат с подобни средства“, коментира „Там и на другите места с висока концентрация на уязвими групи е необходимо да има по-силни мерки и сериозни санкции“, каза Стаматов.

По думите му отрицателният пример трябва да се порицава.

Още: Отиваш да разследваш убийство и правиш катастрофа: МВР министърът се зае с криминалист