В опит да убие хлебарка: Жена запали жилищен блок в Южна Корея

Южнокорейската полиция заяви, че ще поиска арест за жена, която е запалила блока си, докато се е опитвала да убие хлебарка с импровизиран огнемет, съобщават местните медии, цитирани от БГНЕС. Един от съседите на жената е загинал, след като е паднал на земята при неуспешен опит да избяга през прозореца. Жената, която е на около 20 години, е казала на полицията, че е опитала да запали хлебарката със запалка и запалим спрей, добавяйки, че е използвала този метод и преди. Но този път вещи в дома й се запалили, пише Би Би Си.

Полицията в северния град Осан заяви, че жената може да бъде обвинена в случайно запалване на пожар и причиняване на смърт по небрежност. Изгарянето на хлебарки – с горелки или самоделни огнемети – се превърна в нов начин за премахване на домашните вредители, популяризиран от видеоклипове в социалните медии.

През 2018 г. австралийски мъж запали кухнята си, докато се опитваше да убие хлебарки с самоделен огнемет, направен от спрей за насекоми. Жената, която загина в пожара в град Осан, китайска гражданка на около 30 години, живеела на петия етаж на сградата с мъжа си и двумесечното си бебе. Когато разбрали, че е избухнал пожар, двойката отворила прозореца на дома си и повикала помощ. Те подали бебето си през прозореца на съсед от съседния блок, преди да се опитат да се евакуират.

Мъжът на жената успял да се качи на съседния блок. Тя се опитала да направи същото, но паднала от прозореца. Била откарана в болницата и няколко часа по-късно била обявена за мъртва. Полицията заяви, че според тях двойката се е опитала да избяга през прозореца, защото гъстият дим от пожара е блокирал стълбището, съобщават местните медии.

В сградата има търговски магазини на първия етаж и 32 жилищни единици от втория до петия етаж. 8 други жители са пострадали от вдишване на дим поради пожара.