Спорт:

Отнеха короната на US Open и върха на световната №1

13 септември 2026, 11:07 часа 985 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Отнеха короната на US Open и върха на световната №1

Огромно шоу в женския финал на US Open! Елена Рибакина затвърди позицията си на №1 в света, като отне титлата на двукратната победителка Арина Сабаленка и спечели първата си корона в Ню Йорк. Първата ракета на Казахстан победи с 2:1 (6:4, 5:7, 6:2) на стадион "Артър Аш". С тази победа Рибакина ще измести Сабаленка от първото място в световната ранглиста следващата седмица.

Рибакина остави Сабаленка без нито един "мейджър" трофей за 2026 година

Сабаленка се надяваше да стане едва третата жена, постигнала три поредни титли в Ню Йорк в ерата на Откритото първенство, след Крис Евърт и Серина Уилямс. Вместо това тя остана седнала на стола си, яростно разбивайки ракетата си на парчета, докато Рибакина от Казахстан празнуваше третия си трофей от Големия шлем. Контузия в глезена заплашваше да провали кампанията на Рибакина още преди началото на турнира, но тя пренебрегна тези притеснения и добави титлата от US Open към триумфа си на Australian Open тази година и успеха си на Уимбълдън през 2022 г.

ОЩЕ: Големият финал на US Open е ясен! Заформи се жесток сблъсък за титлата

Арина Сабаленка и Елена Рибакина

Финалният сблъсък за титлата на препълнения стадион "Артър Аш" имаше всички съставки на класически мач между първите две в ⁠класацията. Рибакина отбеляза първия си гейм и поведе с 3:2 след двойна грешка на Сабаленка, а разочарованата беларускиня веднага след това получи нарушение за хвърляне на топката високо в трибуните. Раздразнението на Сабаленка ставаше все по-очевидно с всеки пропуснат удар и пропиляна възможност, в рязък контраст с характерното спокойствие, изписано на лицето на Рибакина, докато казахстанката засилваше хватката си върху първия сет и го спечели с твърда игра.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Внезапният спад във формата на Рибакина в средата на втория сет даде надежда на 28-годишната Сабаленка, която с впечатляващ дроп-шот и печеливш крос с бекхенд успя да изравни резултата и да принуди съперничката си да играе решаващ трети сет. Сабаленка изрева силно след поредния печеливш удар с бекхенд, с който запази сервиса си в оспорвания първи гейм на третия сет. Въпреки това, класата на Рибакина пролича, когато тя поведе убедително с 5:2, а след това затвори мача с прочута победа, оставяйки беларуската си съперничка без нито един голям трофей през 2026 година.

ОЩЕ: Детрониран! Алкарас отпадна след луда битка на US Open, продължила до 4 сутринта

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
US open Елена Рибакина Арина Сабаленка
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
Още от Тенис
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес