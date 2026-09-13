Отнеха короната на US Open и върха на световната №1

Огромно шоу в женския финал на US Open! Елена Рибакина затвърди позицията си на №1 в света, като отне титлата на двукратната победителка Арина Сабаленка и спечели първата си корона в Ню Йорк. Първата ракета на Казахстан победи с 2:1 (6:4, 5:7, 6:2) на стадион "Артър Аш". С тази победа Рибакина ще измести Сабаленка от първото място в световната ранглиста следващата седмица.

Рибакина остави Сабаленка без нито един "мейджър" трофей за 2026 година

Сабаленка се надяваше да стане едва третата жена, постигнала три поредни титли в Ню Йорк в ерата на Откритото първенство, след Крис Евърт и Серина Уилямс. Вместо това тя остана седнала на стола си, яростно разбивайки ракетата си на парчета, докато Рибакина от Казахстан празнуваше третия си трофей от Големия шлем. Контузия в глезена заплашваше да провали кампанията на Рибакина още преди началото на турнира, но тя пренебрегна тези притеснения и добави титлата от US Open към триумфа си на Australian Open тази година и успеха си на Уимбълдън през 2022 г.

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Финалният сблъсък за титлата на препълнения стадион "Артър Аш" имаше всички съставки на класически мач между първите две в ⁠класацията. Рибакина отбеляза първия си гейм и поведе с 3:2 след двойна грешка на Сабаленка, а разочарованата беларускиня веднага след това получи нарушение за хвърляне на топката високо в трибуните. Раздразнението на Сабаленка ставаше все по-очевидно с всеки пропуснат удар и пропиляна възможност, в рязък контраст с характерното спокойствие, изписано на лицето на Рибакина, докато казахстанката засилваше хватката си върху първия сет и го спечели с твърда игра.

Внезапният спад във формата на Рибакина в средата на втория сет даде надежда на 28-годишната Сабаленка, която с впечатляващ дроп-шот и печеливш крос с бекхенд успя да изравни резултата и да принуди съперничката си да играе решаващ трети сет. Сабаленка изрева силно след поредния печеливш удар с бекхенд, с който запази сервиса си в оспорвания първи гейм на третия сет. Въпреки това, класата на Рибакина пролича, когато тя поведе убедително с 5:2, а след това затвори мача с прочута победа, оставяйки беларуската си съперничка без нито един голям трофей през 2026 година.

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