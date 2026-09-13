102 души спасени и един загинал при катастрофата на ферибот в Индонезия

Най-малко един човек е загинал, а 102 други са били спасени след потъването на индонезийски ферибот, който превозвал 243 души и свързвал островите Ява и Борнео, съобщиха властите, цитирани от Франс прес и БТА. Корабът "Вирго Транспорт 8" е отплавал вчера от Сурабая, в източната част на остров Ява, към Банджармасин на остров Борнео, според сигнал от собствениците на ферибота. Контактът е бил изгубен рано сутринта. "Получихме сигнал за загуба на контакт с кораба "Вирго Транспорт 8" и незабавно разположихме екипи (…) към последната известна позиция" на ферибота в Яванско море, на около 150 км от пристанище Банджармасин, заяви И Путу Судаяна, ръководител на местната агенция за издирване и спасяване Басарнас (Basarnas). "Можем да ви съобщим, че общият брой евакуирани пътници е 103 души", добави той пред медиите, уточнявайки, че един от откритите е бил мъртъв. Още: Пътнически кораб с 243 души на борда изчезна в Тихия океан

Вълните са над два метра

Спасителните операции се затрудняват от вълни, достигащи до 2,5 метра височина. "Това е изключително рисковано за корабите. Дори нашият кораб на Басарнас, с дължина 40 метра, е в голяма опасност", заяви той, позовавайки се на индонезийската агенция за издирване и спасяване. Капитанът на ферибота е съобщил през нощта на компанията си, че корабът "се накланя".Още: Отново в Тихия океан: Потъна ферибот, има жертва

Поради недостатъчни стандарти за безопасност и непредвидими метеорологични условия, морските инциденти са чести в Индонезия, архипелаг от над 17 000 острова, силно зависим от морските връзки. В понеделник е бил изгубен контакт с бърза лодка, превозваща осем души близо до вулкана Анак Кракатау, западно от остров Ява. Петима журналисти на борда са отразявали изригването му. Още: Корабокрушение край Кипър: Потъна кораб със стотици пътници, има поне един загинал (ВИДЕО)