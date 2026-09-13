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Част от ДАИ преминава към МВР, съкращават около 200 души

13 септември 2026, 11:13 часа 1029 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Част от ДАИ преминава към МВР, съкращават около 200 души

Част от функциите на ДАИ по контрола на пътя ще преминат към МВР. Това обяви заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов по Нова телевизия. Целта е да се опрости взаимодействието между институциите и да се повиши ефективността на контрола по пътищата. По думите му новата система трябва да заработи изцяло до края на 2027 г. Реформата е разделена на четири етапа – законодателен, структурен, дигитализация и реално въвеждане на системата. “МВР е на пътя и контролира пътя“, заяви Калоянов. Той посочи, че техническият капацитет и човешкият ресурс на ДАИ не позволяват контролът да бъде достатъчно ефективен. Част от служителите на агенцията ще преминат към МВР, а около 28% от щата на тол системата и ДАИ ще бъдат съкратени – близо 200 щата. Още: Стотици полицаи плъзват по пътищата: Въвежда се забрана за ТИР-овете

Електронен доказателствен запис

Заместник-министърът даде пример с проверки на тежкотоварни автомобили, при които са установявани износени гуми, проблеми с окачването, липса на задължителни почивки от страна на водачите и други технически неизправности. “Ако такъв водач шофира в часовете, когато служителите на ДАИ не работят, той никога нямаше да бъде спрян и санкциониран“, каза Калоянов. Предвижда се и по-активно използване на тол системата. При установяване на нарушение данните ще бъдат подавани към най-близкия екип на “Пътна полиция“. На тол рамките се планира да бъдат поставени електронни табла, които ще дават информация за конкретни автомобили, които трябва да отбият, както и за катастрофи, задръствания, обходни маршрути и влошени метеорологични условия. Още: Инспектори, които не могат да работят с лаптоп, и "шофьорски туризъм": Карат курсисти от София на изпити в малки градове

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Снимка БГНЕС

Предвижда се въвеждането и на “електронен доказателствен запис“, чрез който водачите ще могат да получават електронно съобщение за нарушението и да плащат глобата по-бързо. Системата трябва да позволява и засичането на нарушения на чуждестранни автомобили, като глобите на транзитно преминаващите водачи да могат да бъдат плащани още на границата.

Нови полигони за млади шофьори

Калоянов коментира и мерките срещу шофирането след употреба на алкохол и наркотици. По думите му санкциите вече са много строги, включително с отнемането на автомобили. Предстои и обнародване на наредба, която ще даде възможност на общините да закупуват камери за контрол и безопасност на движението. Те ще могат да бъдат интегрирани в общата система на МВР. Още: "Такса спокойствие": Десет уволнени от ДАИ заради корупция

Предвижда се изграждането на шест съвременни полигона, на които младите водачи ще могат да се обучават в условия, близки до реалните – включително при мокър асфалт и аквапланинг. Те ще могат да се използват и за опреснителни курсове.

„Нашата амбиция е да намалим колкото се може повече ПТП и починалите на пътя. Не искаме да репресираме гражданите и водачите, а да създадем безопасна среда за шофиране“, заяви Калоянов. Още: ДАИ в окото на бурята: Корупция, наркотици и закъсняла реформа разтърсват агенцията

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ДАИ Пътна полиция шофьори тол система
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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