ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 13 септември 2026

Българският телевизионен ефир ще предложи много емоции на феновете на спорта в днешния ден. Никола Цолов излиза на пистата в Мадрид за основното състезание от Гран При на Испания. Малко след това ще се проведе и надпреварата във Формула 1. Кръгът от футболните първенства също продължава. В края на деня ще се проведе големият финал на US Open между Александър Зверев и Бен Шелтън.

Спорт по ТВ днес, 13 септември

07:00 Мотокрос: Световен шампионат в Китай, MX2, първо състезание Евроспорт 2

07:10 Суперкарс, състезание в Аделаида МАХ Спорт 1

08:00 Мотокрос: Световен шампионат в Китай, MXGP, първо състезание Евроспорт 2

10:00 Мотокрос: Световен шампионат в Китай, MX2, второ състезание Евроспорт 2

10:45 Формула 3, второ състезание за Гран при на Испания Диема спорт 3

11:00 Мотокрос: Световен шампионат в Китай, MXGP, второ състезание Евроспорт 2

11:50 Мото 3, Гран при на Сан Марино МАХ Спорт 2

12:00 Тенис на маса, турнир Асарел Оупън БНТ 3

12:25 Формула 2, Гран при на Испания Диема спорт 3

13:15 Мото 2, Гран при на Сан Марино МАХ Спорт 2

14:00 Шефийлд Юнайтед – Уулвърхемптън Нова спорт

15:00 Селта – Малага МАХ Спорт 4

15:00 Мото GP, Гран при на Сан Марино МАХ Спорт 2

15:00 Колоездене: Гран При на Фурмие, мъже Евроспорт 1

15:15 Славия – Спартак Диема спорт

15:30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1

16:00 Лече – Монца МАХ Спорт 3

16:00 Ковънтри – Брайтън Диема спорт 2

16:00 Лил – Троа Нова спорт

16:00 Формула 1, Гран при на Испания Диема спорт 3

17:00 Волейбол, Словения – Швеция Ринг

17:00 Колоездене: Обиколка на Испания, етап 21, мъже Евроспорт 1

17:15 Леванте – Барселона МАХ Спорт 4

17:45 Ботев (Вр) – Левски Диема спорт

18:00 Волейбол, Франция – Сърбия МАХ Спорт 2

18:15 Льо Ман – Ланс Нова спорт

18:30 Манчестър Юнайтед – Манчестър Сити Диема спорт 2

18:30 Елверсберг – Байерн Диема спорт 3

19:00 Наполи – Болоня МАХ Спорт 3

19:00 Хетафе – Депортиво МАХ Спорт 4

20:00 НФЛ, Хюстън – Бъфало МАХ Спорт 2

20:30 Ботев (Пд) – Локомотив (Пд) Диема спорт

21:00 ПАОК – Арис Нова спорт

21:00 Тенис: Открито първенство на САЩ, мъже, сингъл, финал Евроспорт 1

21:45 Сасуоло – Ювентус МАХ Спорт 3

21:45 Брест – ПСЖ Диема спорт 2

22:00 Реал Сосиедад – Атлетико МАХ Спорт 4

22:00 Наскар, състезание в Дарлингтън МАХ Спорт 1

22:05 Волейбол, Италия – Словакия Ринг

23:20 НФЛ, Минесота – Грийн Бей МАХ Спорт 2

04:00 Сан Диего – Филаделфия МАХ Спорт 4

ОЩЕ: Кога и къде да гледаме Никола Цолов в основното състезание за Гран при на Мадрид