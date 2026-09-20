Енергиен хороскоп за 21–27 септември 2026 г.

В седмицата на есенното равноденствие търсим идеален баланс между даването и получаването.
♈ ОВЕН (21 март – 19 април)
Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡☆ (75%)
Чакра на фокус: Манипура (Слънчев сплит) — контрол над импулсите
Цвят за презареждане: Рубиненочервено
Кристал за баланс: Червен яспис
Енергиен пик: Вторник и сряда — чудесен момент за поемане на лидерство в нови инициативи и интензивно физическо презареждане.
Енергиен теч: Излишни конфликти в личните връзки поради желание за налагане на последната дума.
Енергиен щит: Дори 5 минути упражнения за разтягане сутрин, фокусирайки се върху бавното и дълбоко дишане, ще ви помогнат да се заредите с енергия.
♉ ТЕЛЕЦ (20 април – 20 май)
Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡⚡ (90%)
Чакра на фокус: Муладхара (Коренна) — пълно заземяване и стабилност
Цвят за презареждане: Топло теракота
Кристал за баланс: Агат
Енергиен пик: Четвъртък (денят на равноденствието) — изключителна хармония, перфектно време за подреждане на бюджета и домашния уют.
Енергиен теч: Страх от излизане от зоната на комфорт и прекомерна консумация на храна от стрес.
Енергиен щит: Прекарайте поне 30 минути сред природата, докосвайки отблизо дървесна кора или почва.
♊ БЛИЗНАЦИ (21 май – 20 юни)
Енергиен барометър: ⚡⚡⚡☆☆ (70%)
Чакра на фокус: Вишудха (Гърлена) — прецизност в думите
Цвят за презареждане: Пастелносиньо
Кристал за баланс: Аквамарин
Енергиен пик: Понеделник — успешен ден за преговори, социални мрежи, бързи решения и търговски сделки.
Енергиен теч: Разпиляване в клюки, повърхностни спорове и паралелни текстови разговори.
Енергиен щит: Изключвайте известията на телефона си на всеки 2 часа за поне 20 минути.
♋ РАК (21 юни – 22 юли)
Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡☆ (80%)
Чакра на фокус: Свадхистана (Сакрална) — емоционална сигурност
Цвят за презареждане: Сребристо
Кристал за баланс: Лунен камък
Енергиен пик: Петък — дълбоко емоционално пречистване, топла атмосфера у дома и интуитивни прозрения.
Енергиен теч: Потапяне в минали съжаления.
Енергиен щит: Промийте дланите и лицето си със хладка вода след напрегнат разговор.
♌ ЛЪВ (23 юли – 22 август)
Енергиен барометър: ⚡⚡⚡☆☆ (65%)
Чакра на фокус: Манипура (Слънчев сплит) — смирение и лична сила
Цвят за презареждане: Златисто
Кристал за баланс: Сердолик
Енергиен пик: Събота — момент за творческа изява, романтични срещи и възстановяване на самочувствието.
Енергиен теч: Огорчение, ако усилията ви останат незабелязани веднага.
Енергиен щит: Носете златно бижу или кехлибар като талисман за съхранение на собствения ви вътрешен блясък.
♍ ДЕВА (23 август – 22 септември)
Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡⚡ (85%)
Чакра на фокус: Аджна (Трето око) — ясна визия
Цвят за презареждане: Маслиновозелено
Кристал за баланс: Флуорит
Енергиен пик: Сряда и четвъртък — идеални дни за планиране на следващото тримесечие и прочистване на домакинството.
Енергиен теч: Вманиачаване в несъвършенствата на околните, прекомерен перфекционизъм.
Енергиен щит: Направете си кратка 10-минутна медитация със затворени очи в средата на деня.
♎ ВЕЗНИ (23 септември – 22 октомври)
Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡⚡ (95%)
Чакра на фокус: Анахата (Сърдечна) — личен подем и баланс
Цвят за презареждане: Нежнорозов
Кристал за баланс: Розов кварц
Енергиен пик: Вторник и петък — момент на пълен чар и хармония в отношенията.
Енергиен теч: Отстъпване от личните принципи заради фалшив мир.
Енергиен щит: Поставете стрък свежи цветя на работното си място или в спалнята.
♏ СКОРПИОН (23 октомври – 21 ноември)
Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡☆ (80%)
Чакра на фокус: Сахасрара (Коронна) — трансформативна интуиция
Цвят за презареждане: Бордо
Кристал за баланс: Гранат
Енергиен пик: Четвъртък — силен психологически пробив, подходящ за изследване на заплетени казуси.
Енергиен теч: Подозрителност и трупане на вътрешно напрежение.
Енергиен щит: Запишете негативните мисли на лист и го изгорете или го разкъсайте на малки парчета.
♐ СТРЕЛЕЦ (22 ноември – 21 декември)
Енергиен барометър: ⚡⚡⚡☆☆ (70%)
Чакра на фокус: Сахасрара (Коронна) — духовно разширение
Цвят за презареждане: Тъмновиолетов
Кристал за баланс: Аметист
Енергиен пик: Неделя — перфектно време за разходки на открито, пътувания и чертаене на големи планове.
Енергиен теч: Радразнение от рутинни задължения, спазване на правила и крайни срокове.
Енергиен щит: Разходки по възможност всеки ден за 15 минути. Без слушалки!
♑ КОЗИРОГ (22 декември – 19 януари)
Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡☆ (85%)
Чакра на фокус: Муладхара (Коренна) — структура и издръжливост
Цвят за презареждане: Тъмносин
Кристал за баланс: Черен оникс
Енергиен пик: Понеделник и среда — висока производителност, реализация на професионални цели и авторитет.
Енергиен теч: Физическа умора поради пренебрегване на нуждите от пълноценен сън.
Енергиен щит: Пийте топъл чай от маточина или лайка преди лягане за отпускане на напрежението.
♒ ВОДОЛЕЙ (20 януари – 18 февруари)
Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡☆ (75%)
Чакра на фокус: Вишудха (Гърлена) — иновативно себеизразяване
Цвят за презареждане: Тюркоаз
Кристал за баланс: Содалит
Енергиен пик: Петък — идеален ден за колективна работа, брейнсторминг и обмен на оригинални идеи.
Енергиен теч: Усещане за ограничение от традиционни или консервативни рамки.
Енергиен щит: Слушайте релаксиращи звуци (напр. бинаурални вълни) за хармонизиране на мозъчните полукълба.
♓ РИБИ (19 февруари – 20 март)
Енергиен барометър: ⚡⚡⚡☆☆ (65%)
Чакра на фокус: Аджна (Трето око) — вътрешен мир и защита
Цвят за презареждане: Морскосиньо
Кристал за баланс: Лабрадорит
Енергиен пик: Събота — висока чувствителност към изкуство, вдъхновение и духовни практики.
Енергиен теч: Попиване на чужда тревожност и прекомерна емпатия към токсични хора.
Енергиен щит: Визуализирайте пропусклива само за позитивна енергия аура преди излизане от дома.