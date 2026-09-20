Енергиен хороскоп за 21–27 септември 2026 г.

В седмицата на есенното равноденствие търсим идеален баланс между даването и получаването.

♈ ОВЕН (21 март – 19 април)

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡☆ (75%)

Чакра на фокус: Манипура (Слънчев сплит) — контрол над импулсите

Цвят за презареждане: Рубиненочервено

Кристал за баланс: Червен яспис

Енергиен пик: Вторник и сряда — чудесен момент за поемане на лидерство в нови инициативи и интензивно физическо презареждане.

Енергиен теч: Излишни конфликти в личните връзки поради желание за налагане на последната дума.

Енергиен щит: Дори 5 минути упражнения за разтягане сутрин, фокусирайки се върху бавното и дълбоко дишане, ще ви помогнат да се заредите с енергия.

♉ ТЕЛЕЦ (20 април – 20 май)

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡⚡ (90%)

Чакра на фокус: Муладхара (Коренна) — пълно заземяване и стабилност

Цвят за презареждане: Топло теракота

Кристал за баланс: Агат

Енергиен пик: Четвъртък (денят на равноденствието) — изключителна хармония, перфектно време за подреждане на бюджета и домашния уют.

Енергиен теч: Страх от излизане от зоната на комфорт и прекомерна консумация на храна от стрес.

Енергиен щит: Прекарайте поне 30 минути сред природата, докосвайки отблизо дървесна кора или почва.

♊ БЛИЗНАЦИ (21 май – 20 юни)

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡☆☆ (70%)

Чакра на фокус: Вишудха (Гърлена) — прецизност в думите

Цвят за презареждане: Пастелносиньо

Кристал за баланс: Аквамарин

Енергиен пик: Понеделник — успешен ден за преговори, социални мрежи, бързи решения и търговски сделки.

Енергиен теч: Разпиляване в клюки, повърхностни спорове и паралелни текстови разговори.

Енергиен щит: Изключвайте известията на телефона си на всеки 2 часа за поне 20 минути.

♋ РАК (21 юни – 22 юли)

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡☆ (80%)

Чакра на фокус: Свадхистана (Сакрална) — емоционална сигурност

Цвят за презареждане: Сребристо

Кристал за баланс: Лунен камък

Енергиен пик: Петък — дълбоко емоционално пречистване, топла атмосфера у дома и интуитивни прозрения.

Енергиен теч: Потапяне в минали съжаления.

Енергиен щит: Промийте дланите и лицето си със хладка вода след напрегнат разговор.

♌ ЛЪВ (23 юли – 22 август)

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡☆☆ (65%)

Чакра на фокус: Манипура (Слънчев сплит) — смирение и лична сила

Цвят за презареждане: Златисто

Кристал за баланс: Сердолик

Енергиен пик: Събота — момент за творческа изява, романтични срещи и възстановяване на самочувствието.

Енергиен теч: Огорчение, ако усилията ви останат незабелязани веднага.

Енергиен щит: Носете златно бижу или кехлибар като талисман за съхранение на собствения ви вътрешен блясък.

♍ ДЕВА (23 август – 22 септември)

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡⚡ (85%)

Чакра на фокус: Аджна (Трето око) — ясна визия

Цвят за презареждане: Маслиновозелено

Кристал за баланс: Флуорит

Енергиен пик: Сряда и четвъртък — идеални дни за планиране на следващото тримесечие и прочистване на домакинството.

Енергиен теч: Вманиачаване в несъвършенствата на околните, прекомерен перфекционизъм.

Енергиен щит: Направете си кратка 10-минутна медитация със затворени очи в средата на деня.

♎ ВЕЗНИ (23 септември – 22 октомври)

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡⚡ (95%)

Чакра на фокус: Анахата (Сърдечна) — личен подем и баланс

Цвят за презареждане: Нежнорозов

Кристал за баланс: Розов кварц

Енергиен пик: Вторник и петък — момент на пълен чар и хармония в отношенията.

Енергиен теч: Отстъпване от личните принципи заради фалшив мир.

Енергиен щит: Поставете стрък свежи цветя на работното си място или в спалнята.

♏ СКОРПИОН (23 октомври – 21 ноември)

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡☆ (80%)

Чакра на фокус: Сахасрара (Коронна) — трансформативна интуиция

Цвят за презареждане: Бордо

Кристал за баланс: Гранат

Енергиен пик: Четвъртък — силен психологически пробив, подходящ за изследване на заплетени казуси.

Енергиен теч: Подозрителност и трупане на вътрешно напрежение.

Енергиен щит: Запишете негативните мисли на лист и го изгорете или го разкъсайте на малки парчета.

♐ СТРЕЛЕЦ (22 ноември – 21 декември)

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡☆☆ (70%)

Чакра на фокус: Сахасрара (Коронна) — духовно разширение

Цвят за презареждане: Тъмновиолетов

Кристал за баланс: Аметист

Енергиен пик: Неделя — перфектно време за разходки на открито, пътувания и чертаене на големи планове.

Енергиен теч: Радразнение от рутинни задължения, спазване на правила и крайни срокове.

Енергиен щит: Разходки по възможност всеки ден за 15 минути. Без слушалки!

♑ КОЗИРОГ (22 декември – 19 януари)

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡☆ (85%)

Чакра на фокус: Муладхара (Коренна) — структура и издръжливост

Цвят за презареждане: Тъмносин

Кристал за баланс: Черен оникс

Енергиен пик: Понеделник и среда — висока производителност, реализация на професионални цели и авторитет.

Енергиен теч: Физическа умора поради пренебрегване на нуждите от пълноценен сън.

Енергиен щит: Пийте топъл чай от маточина или лайка преди лягане за отпускане на напрежението.

♒ ВОДОЛЕЙ (20 януари – 18 февруари)

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡☆ (75%)

Чакра на фокус: Вишудха (Гърлена) — иновативно себеизразяване

Цвят за презареждане: Тюркоаз

Кристал за баланс: Содалит

Енергиен пик: Петък — идеален ден за колективна работа, брейнсторминг и обмен на оригинални идеи.

Енергиен теч: Усещане за ограничение от традиционни или консервативни рамки.

Енергиен щит: Слушайте релаксиращи звуци (напр. бинаурални вълни) за хармонизиране на мозъчните полукълба.

♓ РИБИ (19 февруари – 20 март)

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡☆☆ (65%)

Чакра на фокус: Аджна (Трето око) — вътрешен мир и защита

Цвят за презареждане: Морскосиньо

Кристал за баланс: Лабрадорит

Енергиен пик: Събота — висока чувствителност към изкуство, вдъхновение и духовни практики.

Енергиен теч: Попиване на чужда тревожност и прекомерна емпатия към токсични хора.

Енергиен щит: Визуализирайте пропусклива само за позитивна енергия аура преди излизане от дома.