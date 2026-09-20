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Енергиен хороскоп за 21–27 септември 2026 г.

20 септември 2026, 11:00 часа 0 коментара
Снимка: Envato
Енергиен хороскоп за 21–27 септември 2026 г.

Съдържание:

В седмицата на есенното равноденствие търсим идеален баланс между даването и получаването. 

♈ ОВЕН (21 март – 19 април) 

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡☆ (75%) 

Чакра на фокус: Манипура (Слънчев сплит) — контрол над импулсите 

Цвят за презареждане: Рубиненочервено 

Кристал за баланс: Червен яспис

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Енергиен пик: Вторник и сряда — чудесен момент за поемане на лидерство в нови инициативи и интензивно физическо презареждане. 

Енергиен теч: Излишни конфликти в личните връзки поради желание за налагане на последната дума. 

Енергиен щит: Дори 5 минути упражнения за разтягане сутрин, фокусирайки се върху бавното и дълбоко дишане, ще ви помогнат да се заредите с енергия. 

♉ ТЕЛЕЦ (20 април – 20 май) 

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡⚡ (90%) 

Чакра на фокус: Муладхара (Коренна) — пълно заземяване и стабилност 

Цвят за презареждане: Топло теракота 

Кристал за баланс: Агат 

Енергиен пик: Четвъртък (денят на равноденствието) — изключителна хармония, перфектно време за подреждане на бюджета и домашния уют. 

Енергиен теч: Страх от излизане от зоната на комфорт и прекомерна консумация на храна от стрес. 

Енергиен щит: Прекарайте поне 30 минути сред природата, докосвайки отблизо дървесна кора или почва. 

♊ БЛИЗНАЦИ (21 май – 20 юни) 

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡☆☆ (70%) 

Чакра на фокус: Вишудха (Гърлена) — прецизност в думите 

Цвят за презареждане: Пастелносиньо 

Кристал за баланс: Аквамарин 

Енергиен пик: Понеделник — успешен ден за преговори, социални мрежи, бързи решения и търговски сделки. 

Енергиен теч: Разпиляване в клюки, повърхностни спорове и паралелни текстови разговори. 

Енергиен щит: Изключвайте известията на телефона си на всеки 2 часа за поне 20 минути. 

♋ РАК (21 юни – 22 юли) 

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡☆ (80%) 

Чакра на фокус: Свадхистана (Сакрална) — емоционална сигурност 

Цвят за презареждане: Сребристо 

Кристал за баланс: Лунен камък 

Енергиен пик: Петък — дълбоко емоционално пречистване, топла атмосфера у дома и интуитивни прозрения. 

Енергиен теч: Потапяне в минали съжаления. 

Енергиен щит: Промийте дланите и лицето си със хладка вода след напрегнат разговор. 

♌ ЛЪВ (23 юли – 22 август) 

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡☆☆ (65%) 

Чакра на фокус: Манипура (Слънчев сплит) — смирение и лична сила 

Цвят за презареждане: Златисто 

Кристал за баланс: Сердолик 

Енергиен пик: Събота — момент за творческа изява, романтични срещи и възстановяване на самочувствието. 

Енергиен теч: Огорчение, ако усилията ви останат незабелязани веднага. 

Енергиен щит: Носете златно бижу или кехлибар като талисман за съхранение на собствения ви вътрешен блясък. 

♍ ДЕВА (23 август – 22 септември) 

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡⚡ (85%) 

Чакра на фокус: Аджна (Трето око) — ясна визия 

Цвят за презареждане: Маслиновозелено 

Кристал за баланс: Флуорит 

Енергиен пик: Сряда и четвъртък — идеални дни за планиране на следващото тримесечие и прочистване на домакинството. 

Енергиен теч: Вманиачаване в несъвършенствата на околните, прекомерен перфекционизъм. 

Енергиен щит: Направете си кратка 10-минутна медитация със затворени очи в средата на деня. 

♎ ВЕЗНИ (23 септември – 22 октомври) 

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡⚡ (95%) 

Чакра на фокус: Анахата (Сърдечна) — личен подем и баланс 

Цвят за презареждане: Нежнорозов 

Кристал за баланс: Розов кварц 

Енергиен пик: Вторник и петък — момент на пълен чар и хармония в отношенията. 

Енергиен теч: Отстъпване от личните принципи заради фалшив мир. 

Енергиен щит: Поставете стрък свежи цветя на работното си място или в спалнята. 

♏ СКОРПИОН (23 октомври – 21 ноември) 

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡☆ (80%) 

Чакра на фокус: Сахасрара (Коронна) — трансформативна интуиция 

Цвят за презареждане: Бордо 

Кристал за баланс: Гранат 

Енергиен пик: Четвъртък — силен психологически пробив, подходящ за изследване на заплетени казуси. 

Енергиен теч: Подозрителност и трупане на вътрешно напрежение. 

Енергиен щит: Запишете негативните мисли на лист и го изгорете или го разкъсайте на малки парчета. 

♐ СТРЕЛЕЦ (22 ноември – 21 декември) 

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡☆☆ (70%) 

Чакра на фокус: Сахасрара (Коронна) — духовно разширение 

Цвят за презареждане: Тъмновиолетов 

Кристал за баланс: Аметист

Енергиен пик: Неделя — перфектно време за разходки на открито, пътувания и чертаене на големи планове. 

Енергиен теч: Радразнение от рутинни задължения, спазване на правила и крайни срокове. 

Енергиен щит: Разходки по възможност всеки ден за 15 минути. Без слушалки!

♑ КОЗИРОГ (22 декември – 19 януари) 

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡☆ (85%) 

Чакра на фокус: Муладхара (Коренна) — структура и издръжливост 

Цвят за презареждане: Тъмносин 

Кристал за баланс: Черен оникс 

Енергиен пик: Понеделник и среда — висока производителност, реализация на професионални цели и авторитет. 

Енергиен теч: Физическа умора поради пренебрегване на нуждите от пълноценен сън. 

Енергиен щит: Пийте топъл чай от маточина или лайка преди лягане за отпускане на напрежението. 

♒ ВОДОЛЕЙ (20 януари – 18 февруари) 

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡☆ (75%) 

Чакра на фокус: Вишудха (Гърлена) — иновативно себеизразяване 

Цвят за презареждане: Тюркоаз 

Кристал за баланс: Содалит 

Енергиен пик: Петък — идеален ден за колективна работа, брейнсторминг и обмен на оригинални идеи. 

Енергиен теч: Усещане за ограничение от традиционни или консервативни рамки. 

Енергиен щит: Слушайте релаксиращи звуци (напр. бинаурални вълни) за хармонизиране на мозъчните полукълба. 

♓ РИБИ (19 февруари – 20 март) 

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡☆☆ (65%) 

Чакра на фокус: Аджна (Трето око) — вътрешен мир и защита 

Цвят за презареждане: Морскосиньо 

Кристал за баланс: Лабрадорит

Енергиен пик: Събота — висока чувствителност към изкуство, вдъхновение и духовни практики. 

Енергиен теч: Попиване на чужда тревожност и прекомерна емпатия към токсични хора. 

Енергиен щит: Визуализирайте пропусклива само за позитивна енергия аура преди излизане от дома.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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