Фалшификации пред камери на живо, пачки с бюлетини: Руската ЦИК сама определи изборите като "липса на мозък"

"Пълна безотговорност и липса на мозък." Думите са на Ела Памфилова, председател на Централната избирателна комисия на Русия, казани по повод един от инцидентите с фашифициране на изборите за Държавна дума, чийто трети, заключителен ден, започна тази сутрин.

Памфилова коментира случай от Якутск, където председател на местната избирателна комисия и неговият заместник са отворили запечатани пакети с бюлетини през нощта, въпреки че това е забранено, съобщи NEXTA.

Нарушенията обаче не са само там. Стана известно за случаи и на други места, за които все пак се появи информация независимо от наложената информационна мъгла и цензура в Руската федерация. Така например, в Република Коми са били открити 48 бюлетини с вече отбелязан вот за партията на Владимир Путин "Единна Русия", а в Орловска област пък е било установено, че пломбата на една от избирателните кутии е повредена - в резултат 250 бюлетини са били обявени за невалидни.

Още: Льо Пен внезапно с остра реторика към Русия: Не може да диктува на Франция

🤡 “Complete irresponsibility and brainlessness”: Pamfilova unexpectedly came up with the best slogan for Russia’s State Duma elections



The remark came after an incident in Yakutsk, where the head of a local election commission and his deputy opened sealed ballot packages… https://t.co/TkP33n5QuX pic.twitter.com/uqcfw2O974 — NEXTA (@nexta_tv) September 19, 2026

Трети фрапантен случай е имало в избирателна секция № 343 в село Азаново в Република Марий Ел, където член на избирателната комисия е изчакал наблюдателите да напуснат помещението и след това е пуснал в урната две пачки бюлетини. При това никак не се е притеснил, че го прави пред самата камера, предаваща на живо. Видеото публикува депутатът от Комунистическата партия Сергей Казанков. Бюлетините са били обявени за невалидни, трима членове на комисията са били отстранени от длъжност, а случаят е предаден на Следствения комитет и Министерството на вътрешните работи на Русия, пише още NEXTA.

🤡 In Mari El, they apparently decided to speed up the election: two stacks of ballots went into the box at once



The video from polling station No. 343 in the village of Azanovo was published by Communist Party State Duma deputy Sergey Kazankov. According to him, an election… https://t.co/TkP33n5QuX pic.twitter.com/fjkjypBXRJ — NEXTA (@nexta_tv) September 19, 2026

22 наказателни производства вече са образувани по време на предизборната кампания, а само през първите 24 часа полицията е получила 367 сигнала за инциденти, свързани с изборите.

Още: Стотици украински дронове към Москва в деня на изборите. Сплашвания на избиратели и нарушения

Руските власти показаха и видео, генерирано от изкуствен интелект, в което репортер обяснява, че само за 5 минути в телефона си може да създаде такъв клип, в който например да бъдат показани как "гласуват" Кание Уест, Жокера, извънземно и пенсионер с хипопотам. Репортерът предупреждава: "Не се подвеждайте по това, което виждате в социалните мрежи - по-добре гласувайте сами".

Предупреждението е чудесно и сякаш идва да покаже желанието на властите да се борят с нарушенията. Но някак няма ефект предвид факта, че например партия "Яблоко" бе напълно елиминирана от националната листа за изборите за Държавна дума, тъй като беше единствената регистрирана формация, която се яви с открита антивоенна програма под надслов "За мир и свободу!" ("За мир и свобода").

Kanye West, the Joker, an alien and a pensioner with a hippo “showed up” to vote in Russia’s State Duma elections



Ella Pamfilova, head of Russia’s Central Election Commission, showed an AI-generated video as an example of deepfakes that could be used during the election… pic.twitter.com/MHIwFl6Vrl — NEXTA (@nexta_tv) September 19, 2026

Според Централната избирателна комисия, към 9:30 ч. московско време днес общата избирателна активност на изборите за 9-та Държавна дума, губернатори и регионални парламенти, е била 45,3%. Към 7:30 ч. московско и българско време над 3,4 милиона избиратели от 4,03 милиона регистрирани участници, или 84,49%, са гласували чрез федералната система за дистанционно електронно гласуване (ДЕГ). ДЕГ се провежда в 32 региона с изключение на Москва, която има собствена система.

Още: Диктатор говори за "украинска диктатура", няма да напада Европа, а вече я атакува. Добри новини за оръжието за Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)