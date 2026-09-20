Франция отговаря военно на Русия?! Влиятелни Z-канали са под прицел, защото сочат руските военни провали в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Франция вече отговаря военна на руските заплахи, хибридни атаки и саботажи – това се появи като твърдение на база публикация във френския ежедневник Le Monde. Интерпретацията плъзна в социалните мрежи, но всъщност в материала анонимен източник от френското министерство на отбраната казва, че засега "скритото френско отмъщение" представлява предоставяне на западни разузнавателни данни и сателитна информация, която помага на Украйна да осъществява ефективни въздушни удари дълбоко в руския тил. Интерпретациите обаче са в смисъл, че едва ли не Франция осъществява лично тайни военни операции. А статията на Le Monde е посветена на това какво каза френският президент Еманюел Макрон – че се подготвя френски план за защита на критичната инфраструктура в страната от хибридни атаки – ОЩЕ: Макрон: Франция подготвя план за защита от руските атаки

Междувременно президентът на Латвия Едгарс Ринкевичс коментира, че ако Русия реши и изстреля дори само няколко ракети срещу Европа, за много европейски държави това ще се превърне в крайно сериозно предизвикателство. Европа и НАТО все още се борят и не са наваксали що се отнася до бързото развитие на дроновете и ракетите в Русия и в Украйна, което постоянно става факт заради войната в Украйна. Ринкевичс смята, че в Европа има сериозни пропуски в няколко области — противовъздушна отбрана, локализиране и сваляне на дронове и противоракетна отбрана. Технологиите се развиват със "светкавична скорост", което означава, че дори настоящите планове за укрепване на отбраната биха могли да бъдат остарели до средата на следващата година, предупреди латвийският президент.

Полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш също наблегна на опасността специално от руските дронове – от парламентарната трибуна в Полша той атакува опозицията заради пречките, които създава по темата с войната в Украйна и предупреди, че дронове и ракети падат на само 1 километър от полската граница. "Ако Украйна няма ПВО системи, ако няма боеприпаси да ги сваля, повечето от тези дронове ще преминат през украинска територия и ще достигнат Полша – това ли искате? Подкрепяме Украйна, за да бъдат (руските) ракети прехващани там и да не достигат Полша" - ОЩЕ: Руски удар затвори част от границата между Украйна и Полша. Русия вече унищожава украински лекарства (ВИДЕО)

Polish Defense Minister Władysław Kosiniak-Kamysz:



Missiles are falling, drones are falling one kilometer from the Polish border.



If Ukraine does not have air defense systems, if it does not have ammunition to shoot down these drones, most of these drones will fly through… pic.twitter.com/lDHz70IYcc — Clash Report (@clashreport) September 19, 2026

На този фон турският външен министър Хакан Фидан съобщи, че Турция е изпратила ново предложение до Русия и Украйна да бъдат спрени въздушните атаки и другите видове бойни действия в Черно море. Това е пътят, през който върви огромен обем търговия, не само на петрол и горива, но и на хранителни стоки като пшеница, жито и т.н. - ОЩЕ: Турция предлага помощ на Русия и Украйна за прекратяване на боевете в Черно море

Русия не мисли за мир

Колко готова е Русия обаче да спре военните действия, които започнаха по заповед на руския диктатор Владимир Путин на 24 февруари, 2022 година? В индустриалната зона "Алабуга" в Татарстан, където от години вече се сглобяват руските модели на иранския далекобоен дрон "Шахед", се строят подземни цехове за производство на безпилотни системи. Това показват сателитни снимки. Около 42 000 квадратни метра от този подземен комплекс са готови – явно идеята е да бъде опазено производството от украински далекобойни удари. Производството се крие под земята, инфраструктурата се разпръсква и допълнително защитава, коментира украинският мониторингов канал Exilenova+.

В публикация в своя канал в Телеграм украинският експерт по електронни и радиокомуникации Серхий Бескрестнов (Светкавицата), който е част от екипа съветници на украинския президент Володимир Зеленски, предупреди, че Русия се стреми да оборудва дронове и управляеми авиобомби с навигационната технология "Ариадна" (героиня от гръцката митология, която де факто спасява Тезей от Лабиринта на Минотавъра с кълбо от прежда), която да замести GPS. Тази навигационна система (MESH) използва наземни сигнали от стационарни маяци, за да определи местоположението на даден обект. Бескрестнов отбеляза, че Украйна вече активно използва подобна технология за разузнавателни дронове, докато руските безпилотни летателни апарати "Зала" са били навигирани с помощта на маяци още през 2022 година. "Тази система ще им позволи да бъдат насочвани дълбоко в нашата територия, това ефективно прави възможни точни атаки на огромна част от Украйна", посочва Бескрестнов. Той обвини и бившия главнокомандващ украинската армия Олександър Сирски, че не е успял систематично да противодейства на руски дронове, оборудвани с MESH. Украйна обаче не стои със скръстени ръце, въпреки че явно има какво да подобрява – ОЩЕ: Зеленски обяви: Турбо-прехващачът ни за руските "Шахед"-и е готов! (ВИДЕО)

Освен на бойното поле, Русия действа с всички сили и на полето на информацията – включително чрез свои съюзници като беларуския диктатор Александър Лукашенко. Той в прав текст обяви точно след визита на американски представители, че американците още през 2020 година мътели водата в Беларус точно както с "Майдана" в Украйна, убеждавали Беларус, че може да живее по-добре извън сянката на Кремъл, обаче Лукашенко преценил, че ако тръгне по този път, щяло да стане като в Украйна – която преди войната била "богата страна". Беларус бил под натиск да изостави културния си и обществен облик, а Лукашенко твърди, че заедно с Путин се шегували кой бил по-голям диктатор – а Лукашенко сам си призна, че управлява вече безбожен брой години – ОЩЕ: Беларус освободи 25 политически затворници

⚡️ Lukashenkа admitted that if he had stepped down after losing the 2020 election, Putin would have invaded Belarus just as he invaded Ukraine pic.twitter.com/DCXCusGzff — NEXTA (@nexta_tv) September 19, 2026

🤡 Lukashenka said he often jokes with Putin about which of them is the “bigger dictator” pic.twitter.com/4oQl8lRtLd — NEXTA (@nexta_tv) September 19, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Изключително вече хумористично звучат нещата що се отнася до реалността на фронта в Украйна. Два от най-големите Z-канали - "Рибар", на бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, и „Два майора“, се оказаха на прицел точно на руското военно министерство. Защо – защото са говорили за украинската операция "Вивалди", с която беше отпушен северния фланг на Лиман и така ефективно засега руският план за широко обкръжения на крепостния пояс на Украйна в Донбас (агломерацията Славянск – Краматорск) е провален. Двата канала публикуваха една и съща публикация, дело на "Два майора" - в нея се обяснява, че руското военно и политическо ръководство добре знае какво става в Лиман и че "може би някой ще бъде изпратен да преподава в академията или преместен другаде". "Смятаме, че нашата задача да помогнем за разрешаването на проблемите на фронтовата линия е да съобщим реалната ситуация на висшестоящите власти. И ситуацията е съобщена, но как и кой ще взема решения в тази ситуация, предстои да видим. (...) В крайна сметка няма смисъл да се бърза [четете с гласа на Соловьов] с парещата истина онлайн в момента. Реалната ситуация на място е известна само на войниците и командирите, командването и Москва", добавя "Два майора".

More footage from operation Vivaldi. Ukraine’s 3rd Army Corps struck Russian logistics on the Lyman axis, destroying trucks carrying ammunition, supplies, fuel and personnel up to 120 km from the front line. The strikes involved the 3rd Reconnaissance Battalion, KRAKEN’s Paskuda… pic.twitter.com/xpJLowVoGU — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 19, 2026

Още по-забавното - "Два майора" иронизира и как Русия реагира на поредната масирана украинска въздушна атака срещу Москва. "Врагът е залял Интернет с кадри от пожари и отломки от боеприпаси, заснети от жители на Москва. Но те не могат да бъдат публикувани за анализ на тактиките на противовъздушната отбрана и мобилните оперативни групи. Защото каналите на противника са недостъпни (а големите чиновници нямат време да ги четат), докато оказването на натиск върху руските канали, които големите чиновници четат сутрин, е лесно", пише Z-каналът – ОЩЕ: Точно за изборите в Русия: Огнен ад в Московската рафинерия и Подмосковието от над 450 украински дрона (ВИДЕО)

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 138 далекобойни дрона по цели в Украйна. Свалени са 101 – на 17 места в Украйна е имало удари от преминали през украинската ПВО руски далекобойни системи, съобщават украинските ВВС. В Киев са загинали трима души, след които две тригодишни деца, след като руски въздушен удар е уцелил къща (СНИМКИ), а във Виница е поразен пореден обект на украинската жп инфраструктура (СНИМКИ), уточнява украинската спасителна служба.

Руското военно министерство преувеличава ударно какво е свършено на фронта в Украйна заради изборите за Думата – уж за първите 9 месеца на годината руската армия превзела 5300 квадратни километра и 220 населени места, включително 27 през септември досега. Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) обаче казва, че руската армия е превзела само 147,7 квадратни километра и 47 населени места, като всъщност губи 60, които иначе е превзела по-рано, а украинската армия си е върнала 972,56 квадратни километра превзета преди това от руските сили земя – всичко това на база анализ на геолокализирани кадри. Руски войници са навлезли в още 718,8 квадратни километра украинска земя, но не са я превзели – те водят боеве там. ISW също обръща внимание на обвиненията срещу "Рибар" и "Два майора", както и че те, заедно с украинците, лъжели за свършеното в операция "Вивалди". Всичко това се прави, за да може гласоподавателите в Русия да имат лъжлива информация как върви войната, убедени са експертите на ISW, които изтъкват, че дори руските военни блогъри вече говорят все по-често в един глас как официалната руска информация за ставащото на фронта не кореспондира с това, което наистина става.

А на този фон, за 18-ти път Кремъл отрече, че готви скрита или явна мобилизация след края на изборите за Думата, които трябва да приключат днес, 20 септември. Този път отрицанието дойде от говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, пред RTVI. Няма такива планове, каза той при въпрос дали още минимум 300 000 руски мъже ще бъдат взети в руската армия и съответно хвърлени в боевете в Украйна. Но Bloomberg съобщава, че висши руски офицери и наборни офицери опитват да си откриват банкови сметки в чужбина и да изнасят каквото могат имущество, както и че съветват свои роднини и приятели да бягат, защото мобилизация ще има. Вече многократно украински и западни военни анализатори и политици цитират официалните украински данни – от месеци наред в Украйна умират и биват тежко ранявани повече руски войници месечно, отколкото биват набирани, като разликата расте дори до над 10 000 войници всеки месец като минус в това уравнение – ОЩЕ: Фалшификации пред камери на живо, пачки с бюлетини: Руската ЦИК сама определи изборите като "липса на мозък"

🤡 Denial No. 18: the Kremlin is once again swearing there will be no mobilization



“No. There are no such plans,” Dmitry Peskov told RTVI in response to reports that Russia could call up another 300,000 people by the end of the year.



And this is already at least the 18th such… pic.twitter.com/85E4JEMpJu — NEXTA (@nexta_tv) September 19, 2026

Вече 130 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 19 септември е имало 234 бойни сблъсъка спрямо 213 на 18 септември. Руснаците са хвърлили 313 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 1 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2689 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 170 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 10 856 FPV дрона, което е с около 270 нагоре спрямо предното денонощие", сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

25 руски пехотни атаки са били извършени в направлението от Торецк към Константиновка. Още 21 са регистрирани в Покровското направление, югозападно от Константиновка – там вече руснаците се мъчат да стигнат до покрайнините на Добропиля. Добропиля е най-югозападната точка на първата линия на отбрана на украинския крепостен пояс в Донбас, Лиман е най-североизточната. Не е имало руски пехотни атаки в Олександриевското направление, южно от Покровск и северно от Гуляйполе (Запорожка област), а в района на Гуляйполе и западно от него е имало само 1. Гуляйполе вече влиза в зоната на отговорност на Седми десантно-щурмови украински корпус, който отговаряше досега предимно за Покровското направление. 15 руски пехотни атаки обаче са осъществени в Лиманското направление, а 10 – в Южнослобожанското, в района на Вовчанск и селата южно от него, както и в пограничния район на Харковска област. Зам,-командирът на Трети щурмови корпус Петро Хорбатенко потвърди, че село Рай-Олександровка е обратно в украински ръце, а то е важна точка за руския напредък към Славянск.

🐺 Unleashing the HIMARS.



147th Artillery Brigade, 7th Rapid Response Corps, on the Pokrovsk front.



Out of cover.

🎯 Fire.

↩️ Back into cover.

Shoot. Move. Survive. Repeat.

Another enemy artillery piece taken out of the fight. pic.twitter.com/b4SsvNAUjU — 7th Corps of AAF (@7corpsDSHV) September 19, 2026

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец публикува нов анализ, този път за Покровското направление и Добропиля. В момента руснаците интензивно пращат щурмови групи с цел да реализират отколешната си тактика – достатъчно на брой войници постепенно да се укрепят на удобни позиции и така да осигуряват шансове за още по-голям напредък и в крайна сметка да обкръжат Добропиля. В районите на Новомиколаевка и Новопавловка нямат особен успех, констатира Машовец и добавя, че в Софиевка, Шахово и Торецк т.е. на юг-югоизток от Добропиля украинските дронове постоянно нанасят загуби на идващи нови и нови руски подкрепления. Няма руски пробив и през Нови Донбас, нито през Вилно – всъщност Машовец не отчита нищо съществено като руски успех, което да застрашни за момента директно Добропиля. Украинската армия още държи село Билецко, непосредствено северно от Родинско, а то е „гара разпределителна“ западно от Мирноград и северно от Покровск. А Машовец счита, че всъщност сега руското военно командване иска да превземе район непосредствено до Добропиля, изглежда от юг-югозапад, обаче успех няма, защото щурмовите групи, които отиват натам и стигат дори до подстъпите на Добропиля, не получават възможност да установят укрепени позиции – отново заради смъртоносните украински дронове. За руския натиск от юг към Добропиля пише в дневната си сводка и "Рибар" - с оптимистичното "напредваме", без конкретика и геолокализирани данни. Като най-опасен за отбраната на Добропиля район Машовец сочи село Добропиле – Черниговка – Водянско – Матяшево. Боеве текат – но районът няма да бъде овладян без да падне Билецко, казва Машовец. Другият опасни райони за украинците са Вилно – Хановка и Дорожно – Нови Донбас, които, ако бъдат овладени, ще служат за натрупване на войници и техника за последваща атака на Добропиля.

22nd july, russian mechanized assault on shakove

middle strike on the lead t-90m turtle tank

48.38989, 37.30477 (0:15)@UAControlMap @GeoConfirmed https://t.co/GeIyFrVbiv pic.twitter.com/rYKHcEZcJ4 — imi (m) (@moklasen) September 19, 2026

"Войната се превръща в състезание по издържливост - САЩ увеличават финансовия натиск, а Европа инвестира във военна мобилност и инфраструктура. И на този фон е особено опасно реалността да се замества с удобни доклади. Ако вярвате на собствените си красиви доклади, те ще трябва да бъдат поправени с кръв и време", предупреждава "Два майора".

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