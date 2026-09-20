Винаги сме залагали на това да се толерират знаещите и можещите. Те ще изведат държавата напред. А Деница Сачева ще предложи социалните мерки за хората, които нямат тези качества - да бъдат и те по човешки добре. Това обяви в свое изказване лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Аз искам да се върна там, където ние защитавахме работещите, знаещите, можещите. Бизнесът. Откъде-накъде някой ще ми определя минимална работна заплата? Пазарът определя заплатата, не ти, не правителството. Ще кажете - как се живее с 500 евро? Като се учиш, като работиш, като се квалифицираш. И този, на който Господ не му е дал да знае езици или да бъде спортист, или да бъде добър адвокат, тогава - държавата, Сачева почва да се грижи за него. Но истинската грижа трябва да е за този, който произвежда БВП", заяви Борисов.

"Дясното е колкото харчиш, толкова да изкараш. И най-вече - да дадеш на предприемача", добави той.

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Борисов призова да се спре с концепцията "Да дадем". "Не, ще си изработим парите, ще си платим данъците и с данъците за тези, които Господ не им е дал толкова добри качества като на Мъск да мислят за Марс, Деница Сачева ще се погрижи. Това е идеологията на ГЕРБ.

Аз съм спортист – винаги влизам в състезание да спечеля