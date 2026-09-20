Балканите са регионът с третите най-ниски цени на електроенергията в Европа: Причините

Балканите се утвърждават като региона с третите най-ниски цени на електроенергията в Европа – след Иберийския полуостров и скандинавските страни – като Гърция има съществен принос за това, предаде АНА-МПА. Това сочи проучване на Института по енергетика за Югоизточна Европа (IENE), представено в четвъртък.

"Цените на електроенергията в България и Гърция се движат в диапазона 185–193 евро/MWh, което е под нивата в по-голямата част от Централна Европа (където цените варират между 225 и 270 евро/MWh), докато в Испания и Португалия те са 178–184 евро/MWh, а на скандинавските пазари – дори по-ниски", се посочва в проучването.

"Тази тенденция на Балканите не е случайна. Гърция устойчиво увеличава производството на електроенергия от вятър и слънце, а България съчетава значителния си слънчев потенциал с бързото развитие на системи за съхранение на енергия. Тези процеси започват да променят икономическото функциониране на регионалната електроенергийна система, която все още остава фрагментирана. Посланието е ясно: Югоизточна Европа има потенциала да се превърне в един от регионите на континента с най-устойчиви и ниски цени на електроенергията, стига тази тенденция да бъде подкрепена чрез повече батерии, по-бързо развитие на вятърната енергетика в България, динамичен растеж на възобновяемите източници и системите за съхранение в Западните Балкани, както и чрез по-задълбочена регионална интеграция на електроенергийните пазари", се добавя в документа.

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Панделис Бискас, председател на Научния комитет към IENE, заяви, че ускоряването на внедряването на системи за съхранение на електроенергия в Гърция би донесло допълнителни ползи. Те включват оползотворяване на излишната "зелена" електроенергия, която понастоящем се ограничава (не се подава към мрежата), както и предоставяне на допълнителни пазарни услуги, които в момента излизат скъпо на гръцките потребители, предаде БТА.

Бискас отбеляза също, че държавният контрол върху темпото на внедряване на системи за съхранение има както отрицателни, така и положителни ефекти.

По време на представянето председателят на IENE Костис Стамболис заяви, че Гърция се намира в благоприятна позиция за справяне с петролната криза, тъй като нейните рафинерии бързо са заменили количествата, внасяни преди това от Персийския залив, с доставки от страни като Либия, Казахстан и Азербайджан.

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