Пълнолуние в Овен на 26 септември 2026 г. Прогноза за всички зодии

Най-важният съвет за предстоящото Пълнолуние е да не бързате да приемате съдбовни решения, основани на емоции. Ако наистина искате да пишете на бившия си любим, да напуснете скучната си работа или да уговорите сериозен разговор с партньора си посред нощ, първо си поемете дъх и не правете нищо. Понякога трябва да действаме, а понякога - просто да оставим чувствата си да се охладят. Астрологичното събитие ще настъпи на 26 септември от 19:48 часа.

Овен

Пълнолунието ще се случи във вашия огнен знак, така че можете да го усетите особено силно. Пригответе се да решите всичко сами, да продължите напред по-бързо и най-накрая да спрете да се съмнявате в собствените си способности. Темата за личните граници ще бъде особено важна: може би ще разберете, че сте търпели нещо или някого твърде дълго...

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Телец

Най-вероятно в края на септември ще искате да се откъснете от суматохата и да останете сами с мислите си. Можете да си спомните стари събития или хора, за които не сте мислили от дълго време. Не бързайте да възприемате това като знак, че трябва да се върнете в миналото и да се потопите в него. Може би най-накрая сте готови да погледнете обективно на някоя стара история, да разберете защо някога е била толкова важна за вас и най-накрая да я пуснете.

Близнаци

Пълнолунието ще озарява отношенията с приятели и познати. Някой от обкръжението ви може да се прояви по неочакван начин и това ще ви накара да преосмислите отношението си към човека. Не се вкопчвайте в комуникацията само заради дългогодишна история: ако интересите ви отдавна са се разминали, логичното решение ще бъде да се сбогувате един с друг и да освободите място за някой наистина ценен.

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Рак

Готови ли сте за промяна в кариерата? За нови обещаващи професионални планове? Много скоро може да имате усещането, че предишната цел вече не ви вдъхновява толкова, колкото преди. Не бързайте да смятате това за криза: може би просто трябва малко да промените посоката. Помислете какво ви липсва на работа сега - пари, свобода, интересни задачи или усещането, че правите нещо важно.

Лъв

Много скоро ще искате нови впечатления и разширяване на познатите хоризонти. Например, може да имате интерес към пътувания, училище, нови познанства или напълно неочаквано хоби. Не отказвайте възможността да опитате нещо необичайно, само защото преди не сте се интересували от него - понякога ново преживяване ни помага да разберем какво наистина искаме от живота.

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Дева

В края на септември на преден план ще излязат въпросите за доверието, интимността и общите пари. Може да се наложи да обсъдите с партньора си разходи, домакински задължения или ситуация, която отдавна предизвиква напрежение. Не отлагайте разговора за по-късно, само защото ви се струва неудобно: колкото по-скоро си кажете какво точно ви притеснява, толкова по-лесно ще бъде да намерите оптималното решение.

Везни

Във вашия случай пълнолунието ще освети особено ярко отношенията ви с другите. Най-вероятно изведнъж осъзнавате, че твърде често отстъпвате на партньора или близките си. Или, напротив, ще разберете, че в нещо самите вие ​​не давате на другия човек достатъчно свобода. Опитайте се да не се преструвате, че всичко е прекрасно, ако недоволството се е натрупало от дълго време - откритият разговор ще бъде много по-полезен в тихите игри.

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Скорпион

Изглежда, че е дошло време да преосмислите малко обичайния си начин на живот. Работа, натоварен график, липса на сън и почивка, всички възможни ежедневни задължения... Направете си мини-ваканция: след работа приберете телефона по-късно, лягайте си по-рано от обикновено, не се опитвайте да преработвате всичко за един ден. Организмът, както и психиката, се нуждае от възстановяване!

Стрелец

Предстои периодът на романтика, креативност и желание отново да се наслаждавате на живота. Ако последните няколко дни са били твърде сериозни, ще искате особено забавление, срещи и нови впечатления. Не си отказвайте тези удоволствия само защото има по-„важни“ неща за вършене. И ако отдавна искате да признаете съчувствието си на някого, може би е време да спрете да репетирате.

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Козирог

Предстоящото пълнолуние ще освети темите за дома, семейството и личното пространство. Може би ще искате да направите ремонти, да се преместите или просто да установите по-ясни граници с роднините си. Ако отдавна се притеснявате за земята онлайн, продължете да се притеснявате за това. Но не забравяйте, че изобщо не е необходимо да решавате всички стари конфликти наведнъж - действайте бавно, но уверено.

Водолей

Пригответе се за важни разговори, грандиозни новини и много комуникация. Може би ще трябва да обясните позицията си на човека, с когото от дълго време не можете да се разберете. Или да доведете докрай една от брилянтните си идеи и да докажете на властите, че тя трябва да бъде реализирана. Запомнете: много зависи от вас и вашите усилия.

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Риби

Какви отношения имате с парите? С парите? Най-вероятно в края на септември ще трябва внимателно да следите приходите и разходите си. И още се запомняш, че участваш в учебното оценяваш истинския труд. Не се сравнявай постоянно с околните - по-добре е да погледнеш успехите си и да се радваш на това, което вече си постигнал. И да продължиш да се движиш към нови висоти с мисълта „При мен, както винаги, всичко ще се получи!“