Кабинетът "Радев":

Терзиев за "Петрохан": Как такива неща се случват винаги преди избори

20 септември 2026, 11:11 часа 829 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Терзиев за "Петрохан": Как такива неща се случват винаги преди избори

"Случайностите са как винаги подобни неща се случват точно преди определени политически събития". Така столичният кмет Васил Терзиев коментира въпроса дали смята действията на прокуратурата по отношение на случая „Петрохан-Околчица“ за адекватни.

Терзиев изрази надежда експертизите да приключат бързо, за да се успокоят гражданите и да се обърне внимание на други належащи държавни проблеми.

„Каквото съм казал, е било публично. На прокуратурата, когато ме повикаха на разпит“, коментира той.

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По повод подготвян протест с искане за неговата оставка, кметът заяви, че недоволните са „добре дошли“. „Винаги съм защитавал правата на хората да протестират и за щастие така работи една нормална демокрация“, заяви столичният кмет, добавяйки, че е подкрепял други протести в миналото и няма проблем с тези срещу него.

Във връзка с решението на съда, което спира поскъпването на платените зони за паркиране, прието от Столичния общински съвет, кметът обясни, че общината в момента изчаква съдебното решение по същество. Терзиев уточни, че администрацията ще обжалва решението на тази инстанция, ако то не е в полза на общината, предаде бТВ.

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Попитан за изнесени нови данни от прокуратурата и твърдения, че е обещавал охраната на природен парк „Витоша“ на частни лица, кметът категорично отрече. Той поясни, че темата на разговорите е била единствено как планината може да се пази с малко хора и повече технологии. „По времето на социализма е имало близо 300 човека, които са опазвали парка, а в момента са няколко – колкото пръстите на едната ми ръка“, заяви той.

Кметът подчерта, че охраната на територията е в правомощията на Природен парк "Витоша", а Столична община няма абсолютно никакво касателство и не може да поема подобни обещания.

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Столичният кмет откри велошествието по бул. „Цариградско шосе“. Терзиев потвърди ангажимента на общината за изграждане на 20 км нови велотрасета в София. Той призна, че Столична община е „длъжник“ на гражданите по отношение на велосипедното придвижване.

 

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Петрохан София Васил Терзиев Ивайло Калушев
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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