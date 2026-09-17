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Есенно равноденствие: Благоприятен период за три от зодиите

17 септември 2026, 21:05 часа 0 коментара
Снимка: Envato
Есенно равноденствие: Благоприятен период за три от зодиите

На 23 септември 2026 г. , в 3:04 ч. настъпва един от четирите основни астрономически и астрологични момента на годината – есенното равноденствие. Слънцето пресича небесния екватор и навлиза в кардиналния знак Везни, като по цялата планета, от полюс до полюс, денят и нощта стават равни по продължителност за няколко часа. В астрологията Везни е кардинален знак - подобно на другите зодии Овен, Рак и Козирог, той отбелязва началото на нов сезон, а не неговата среда или край. Ето защо равноденствието се нарича кардинална точка на годината: то не е плавен преход, а рязка, отчетлива граница, праг между две фундаментално различни състояния на света.

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От 23 септември колективната атмосфера се измества към теми за партньорство, дипломация, естетика и справедливост. Това е време, когато: 

Взаимоотношенията излизат на преден план. Въпросите, свързани с „ние“, а не с „аз“, започват да изискват повече внимание – партньорства, бракове, бизнес съюзи, всяко взаимодействие, където интересите на другата страна са важни.

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Нуждата от хармония се засилва. След емоционално заредените, понякога драматични летни месеци, мнозина изпитват силно желание да се успокоят, да намерят баланс и да се обградят с красота и мир.

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Желанието за справедливост се изостря. Темите за справедливост, честност и равно разпределение – както в личните отношения, така и в по-широк, обществен мащаб – стават особено актуални.

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Дипломацията се увеличава. Директността и конфронтацията отстъпват място на преговори, компромиси и търсене на решения, които удовлетворяват всички страни.

Направете лична инвентаризация. Запитайте се честно: къде е дисбалансът в живота ми в момента – твърде много работа и недостатъчна почивка, твърде много даване и недостатъчно получаване, твърде много „аз“ и недостатъчно „ние“? Равноденствието е идеалното време за такава инвентаризация.

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зодии хороскоп есенно равноденствие
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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