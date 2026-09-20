"До местните избори ще се разпаднат": Борисов обвини ПБ, че заплашва кметовете му, но "хората ще изтрезнеят"

Оценките ще ги дадат хората. Ти виждат, че хората на Радев не са искрени. Сега прогресистите обикалят по нашите кметове, заплашват ги и им обясняват какво ги очаква, ако не минат там. До местните избори те ще се разпаднат.

Таква прогноза направи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в коментар за управлението на държавата.

"Ние ще се явим в ролята на добрия, но който не казва добри новини в момента, ако не се излекува обществото - от хазарт, от дългове, от непрекъснатото "ще ви дадем". Не, ще си ги изработим", заяви Борисов.

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Той е скептичен към това какво чака държавата, ако настоящето управление продължи.

"Ние ежедневно трябва да обясняваме. Народът има инстинкт, той и нас ни хваща, когато не сме достатъчно искрени. До местните избори още повече хора ще изтрезнеят от грешката, която са допуснали. Сега прогресистите обикалят по нашите кметове, заплашват ги и им обясняват какво ги очаква, ако не минат там. До местните избори те ще се разпаднат", заяви лидерът на ГЕРБ.

"Оценките ще ги дадат хората. Ти виждат, че хората на Радев не са искрени. Те почнаха вече да се карат помежду си", добави Борисов.

Той призова "Прогресивна България" да си търсят избиратели и да не оказват натиск върху хората от ГЕРБ.

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"Със сигурност щяхме да спечелим президентските избори"

"Със сигурност щяхме да спечелим президентските избори, ако имахме единен кандидат. Ако ГЕРБ имаше кандидатпрезидентска двойка, например Даница и Дани Митов, от ноември насам една дума не се чу за Петрохан. И изведнъж, когато няма кандидат на ГЕРБ, с който да се бият, изведнъж извадиха наркодилъра на Йотова. Едните бият с Петрохан, ама 5 месеца мълчаха. Другите бият с дилъра, а година и половина мълчаха. Това не са новини. Ако Гюров и Кандев загубят, трябва да са виновни ГЕРБ, но ГЕРБ не участват, и говорят какво ГЕРБ трябва да направи. Не искам да участвам в това", категоричен е той.

Според Борисов никой от кандидатите не е достаен за ролята на истински президент.

"Кой от тях става за обединител на нацията? Те един КСНС не искат да направят, страх ги е. Защо не правят КНСН? Защото толкова се мразят, че ще се избият там. Е кой от тях да ни обедини?", попита Борисов.

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Той подложи на съмнение и дали изобщо трябва да има длъжност празидент, след като пълната власт е в премиера.

"Изведнъж това състезание за лидера на държавата се превръща в компроматна битка. А тепърва ще се включат още хора. Трагично е да го коментирам. Оставям ги ГЕРБ да им е виновен за всичко", добави той.

Борисов заяви, че ще се фокусира върху ГЕРБ, за да може тя да е на линия, когато се наложи държавата да се възстановява след управлението на ПБ.

Той обяви, че така ще конструирамет партията, че да е готова "когато хората се отчаят". "Много лошо време предстои и аз искам да имам партия, експерти, идеология, доктрина, да помогнем, когато имат нужда", добави още Борисов.