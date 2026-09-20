Ще има, ама друг път: Педиатър предупреди, че безплатните противогрипни ваксини няма да стигнат за всички деца

Така. Няма да има безплатни противогрипни ваксини за всички деца. Назални ваксини се отпускат за 10% от децата, подлежащи на имунизация, в съответната възрастова група, инжекционните също няма да стигнат за всички.

За това сигнализира в социалните мрежи педиатърът д-р Бояна Петкова.

По думите й общопрактикуващите лекари и педиатрите "водят някакви списъци по ред на записване, но в общи линии всеки си прави, каквото си е преценил".

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"Не се предоверявайте, че ще има за всички, и ако имате възможност, заявете бройки в някоя аптека отсега. Накрая ще стане пак като всяка година", коментира медикът.

Пациенти потвърдиха, че не всички лични лекари изготвят списъци, а пък някои уточняват, че има определени условия, които трябва да бъдат изпълнени.

Интернет потребители посочиха, че в Националната програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип при деца в периодна 2026-2030 като цел е заложено обхващането на до 17% от децата на възраст 6 м - 7 г и 10 000 деца с хронични заболявания на възраст 6 м - 17 г. Така, на база на заложените цели НЗОК сключва договори с производителите на ваксини за доставка на количества, съобразно техните възможности и посоченото в програмата. Едновременно с това се очаква и в аптечната мрежа да има увеличаване на доставките на грипни ваксини.

Антиваксърството се разраства, това ни е национална черта