Прибирайте саксиите и прането: Ветрове над 90 км/ч утре

Прибирайте саксиите и прането! Задава се първият по-сериозен есенен фронт. Това съобщиха от Meteo Balkans, които цитираха данни от регионалният модел Aladin.

Утре, 21 септември 2026г., се очаква усилване на вятъра, като поривите на места ще достигнат 70–80 км/ч, а на места дори ще надхвърлят 90 км/ч.

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Времето утре ще е в сериозен контрост с това днес, което по прогноза ще остане предимно слънчево и топло за средата на септември.

В сутрешните часове на места имаше условия за намалена видимост, ниска облачност и мъгли, главно в източните райони, поречията и по-ниските затворени полета. През деня температурите ще се повишат и в по-голямата част от страната максималните стойности ще бъдат между 27° и 32°.

Времето утре - 16 септември 2026 г.