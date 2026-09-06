Финансова помощ от ЕС и пощенски картички от Тръмп: Фон дер Лайен с визита в Гренландия

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще обяви ново финансиране за Гренландия в размер на 200 млн. евро по време на посещението си в Нуук този уикенд. Целта е укрепване на връзките с арктическия регион, след като гласоподавателите в Исландия отхвърлиха идеята за по-тесни отношения с блока, съобщи Financial Times. Очаква се Фон дер Лайен да обяви пакета от средства за 2026 и 2027 г. по време на посещението си в столицата на острова в неделя, според двама европейски служители, запознати с подробностите около визитата.

Средствата ще бъдат инвестирани в сектори като добива на критично важни суровини, възобновяемата енергия, подводните кабели, сателитните връзки и центровете за данни, като част от тях ще бъдат предоставени на правителството на Гренландия за подобряване на администрацията, заяви един от служителите.

Сумата от 200 млн. евро е допълнение към вече отпуснатите на Гренландия 225 млн. евро от настоящия общ европейски бюджет за периода 2021–2027 г. – сума, която Фон дер Лайен планира да удвои при следващото разпределение на средствата, предвидено за периода 2028–2034 г.

„Пощенски картички от Тръмп пристигат всеки месец“

Администрацията на Тръмп обвинява датчаните в пренебрегване на сигурността в Арктика. Копенхаген обаче реинвестира в региона повече от година, точно както НАТО, което стартира мисията „Арктически страж“ по-рано тази година.

„ЕС не може да предложи на Гренландия гаранция за военна сигурност по начина, по който го прави НАТО, но може да предостави нещо политически важно: ясен сигнал, че Гренландия не е сама“, посочва Якобсен. Този сигнал е още по-важен, защото, макар натискът от САЩ да е по-малко очевиден след посещението на Джеф Ландри, специалния пратеник на Доналд Тръмп за Гренландия, през май, той в никакъв случай не е изчезнал.

„Всеки месец получаваме пощенски картички от Тръмп или негови сътрудници за Гренландия, което показва, че не са забравили“, каза Микае Блужон-Меред, изследовател по геополитика в Университета на Квебек.. През август медийни съобщения за приготовленията на американска петролна компания в отдалечен район в източната част на острова предизвикаха нови опасения, пише хърватската "Индекс". ОЩЕ: Нидерландия изпраща кораби и морски пехотинци в Гренландия