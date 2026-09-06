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Украйна бомбардира кораб с оръжия от Иран за Русия и то в Средиземно море - сигнал и за САЩ (ВИДЕО)

06 септември 2026, 10:27 часа 954 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Украйна бомбардира кораб с оръжия от Иран за Русия и то в Средиземно море - сигнал и за САЩ (ВИДЕО)

Руският телевизионен водещ, публицист и опозиционер Александър Невзоров публикува много рано тази сутрин видеокадри, за които твърди, че показват успешна атака срещу кораба "Лейди Мария" в Средиземно море. По думите му, този кораб е бил натоварен с оръжия от Иран за Русия. Но Невзоров казва, че целта на атаката е била не плавателният съд да бъде потопен, а да се наруши доставката на оръжията - вероятно на боеприпаси.

"Украйна за пореден път демонстрира своите възможности, включително в сътрудничество с други държави, като Либия, от чиято територия бяха изстреляни дроновете за удара по кораба. Но най-интересното е, че това великолепно "безобразие" се случи по време на посещението на Къшнър и Уиткоф в Москва. Съвпадение, може би... Във всеки случай, Кремъл получи сигнал: Русия вече няма да може да получава оръжия от Иран – нито по въздух, нито по море", коментира Невзоров на фона на кадри, показващи бомбардировка и взривове на кораба.

Междувременно, атака с руски дронове в Одеска област удари района на дунавското пристанище Измаил Съответно, фериботният контролно-пропускателен пункт Орловка на румънската граница спря работа. Военната администрация на Измаилския район потвърди прекъсването на работата. Властите заявиха, че ще предоставят актуализация, след като контролно-пропускателният пункт възобнови работа - ОЩЕ: 

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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