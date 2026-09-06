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Вулкан обърка стотици полети в Индонезия: Задава ли се и цунами? (ВИДЕА)

06 септември 2026, 10:22 часа 618 прочитания 0 коментара
Снимка: Dr Derek Keir, University of Southampton/ University of Florence
Вулкан обърка стотици полети в Индонезия: Задава ли се и цунами? (ВИДЕА)

Вулканично изригване спря стотици полети на главното международно летище на Индонезия, оставяйки десетки хиляди пътници блокирани, съобщи BBC. Властите съобщиха, че 209 полета са били спрени, след като пепел от вулкана Анак Кракатау е била открита във въздушното пространство близо до международното летище Сукарно-Хата в Джакарта в неделя сутринта.

Вулканът е започнал да изригва късно в петък вечерта, генерирайки непрекъсната сеизмична активност, фонтани от лава и бумтящи звуци в околните райони. Още две изригвания са се случили рано в неделя, съобщиха властите.

Повече от 22 000 души са засегнати от спирането на полетите, което е удължено до 13:30 ч. местно време (06:30 ч. GMT).

Министерството на транспорта заяви, че паузата в операциите е засегнала главно полетите до и от Сингапур, както и други международни маршрути, включително Доха, Сидни и Куала Лумпур.

Има ли предупреждение за цунами?

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Властите потвърдиха, че няма предупреждение за цунами, свързано с неотдавнашната активност на вулкана, който се намира в пролива Сунда между островите Ява и Суматра.

Съвети към хората

Министърът на здравеопазването призова жителите на засегнатите райони да останат по домовете си и да носят маски за лице, за да се предпазят от дихателни, очни и кожни рискове.

Анак Кракатау, което означава „Дете на Кракатау“, е спорадично активен, откакто се е появил от морето в началото на миналия век в калдерата, образувана след изригването на вулкана Кракатау през 1883 г. ОЩЕ: Вулканът Етна помрачи почивката на хиляди туристи

 

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Вулкан Индонезия Полети цунами
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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