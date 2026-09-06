Принц Уилям ще замести крал Чарлз: Ето къде отива вместо него

Принцът на Уелс ще представлява баща си на погребението на крал Харалд V от Норвегия следващата седмица, съобщи The Guardian, позовавайки се на съобщение на Бъкингамския дворец, Уилям, наследникът на трона, ще бъде придружен от леля си принцеса Роял, която присъства в частно и лично качество като кръстница на новия крал Хокон VIII. Също така покойната кралица Елизабет II и крал Харалд са втори братовчеди. Те имат едни и същи прадядо и прабаба, крал Едуард VII и кралица Александра.

Кралят все почете братовчед си

Припомняме, че крал Чарлз отдаде трогателна почит на своя „скъп братовчед“ и „много обичан роднина и приятел“, след като беше обявена новината за смъртта на Харалд.

В съболезнователно послание той похвали „непоколебимата отдаденост“ на Харалд и неговата „доброта, състрадание и дълбоко чувство за дълг, отекващи отвъд морето и през десетилетията“.

Изблик на скръб в Норвегия

Норвегия е свидетел на изблик на скръб за многообичания покойния монарх, който почина на 28 август на 89-годишна възраст.

Харалд е приветстван като всеобхватен „народен крал“, който модернизира норвежката монархия по време на 35-годишното си управление.

Погребението му ще се състои на 9 септември в катедралата в Осло, като сред опечалените ще бъде и неговата вдовица Соня, сега кралица майка. ОЩЕ: Норвегия ще отдаде почит на покойния крал с церемонии в цялата страна