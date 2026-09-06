Мадяр предупреди НАТО и Прибалтика: Не сте готови. Литва и Латвия готвят зърнен удар по Русия (ОБЗОР - ВИДЕО)

Държавите членки на НАТО сериозно подценяват нивото си на готовност за съвременни въоръжени конфликти, особено по отношение на масираното използване на дронове. Това предупреди командирът на украинските Сили за безпилотни системи Роберт Бровди с позивна "Мадяр". В интервю за шведския телевизионен канал SVT той каза още, че по негова преценка Русия може да се опита бързо да завземе балтийските държави, точно каквито бяха плановете ѝ за Украйна през 2022 г.

Той подчерта, че опитът на руската армия да превземе Киев за няколко дни в началото на войната се е провалил, но той няма такава увереност що се отнася до сигурността на балтийските държави. "Киев за 3 дни няма да се случи никога. Но дали ще има балтийските държави за 3 дни – в това не съм сигурен", каза украинският командир.

Madyar, commander of @usf_army, tells SVT that Russia will never again say "Kyiv in three days" like before the full-scale war, but whether the Baltics can withstand "three days," he's uncertain. NATO isn't ready for modern drone warfare, he says. pic.twitter.com/9ctysJCUCg — WarTranslated (@wartranslated) September 5, 2026

"Страните от НАТО не са подготвени за война с дронове", категоричен бе Бровди. Русия продължава да увеличава производството си на дронове, което налага Алиансът спешно да преразгледа отбранителните си доктрини, защото не е готов за война, в която дроновете ще изпълняват ключовите мисии на фронта. "Дроновете са чумата на третото хилядолетие", подчерта прочутият украински командир.

Показателно е, че в The Guardian се появи материал, базиран на позиции от служителни на НАТО - и те се опасяват, че Алиансът не е подготвен за продължителна война с Русия, защото обществената подкрепа за такова нещо е слаба, отделно военните възможности на НАТО не са достатъчно добри, а политическите разделения също биха провали единството.

Мадяр смята, че в близко бъдеще войната в Украйна ще се определи от сигурната според него мобилизация в Русия. Ще има и ескалация от Русия с удари с далекобойни дронове клас "Шахед" от различни модели, както и с ракети - не просто балистични, а всички възможни видове. Основната цел на Путин е да унищожава инфраструктурата ни и да прави живота ни непоносим, кошмар, да извършва геноцид - защото не може да постигне резултати на фронта и да ги покаже на своя народ, убеден е Мадяр. Знаем как да се справим, проста математика е, но част от уравнението се пада на нашите партньори, добави той, визирайки предоставянето, а не само обещанието за финансова помощ. Според Мадяр, много важно е и Starlink да работи за украинските оръжия (дронове на първо място) над руска територия:

Ukraine's Unmanned Systems Forces commander Magyar warned that NATO countries underestimate their readiness for modern warfare. He expects Putin to mobilize and increase both conventional and jet-powered Shahed attacks, alongside larger simultaneous missile salvos against… pic.twitter.com/uGHpTObgv6 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 5, 2026

Огромен ръст на руските дронове

Междувременно в Украйна бе назначен полковник Олександър Дмуховски за командир, отговарящ за противовъздушната отбрана. А говорителят на украинските ВВС полковник Юрий Игнат в интервю за "Украинска правда" съобщи, че Русия е увеличила чувствително броя на изстрелваните срещу Украйна дронове. През юни тези с реактивен двигател са били приблизително 350, през юли 1500, а през август над 2800.

"Статистиката е красноречива – врагът увеличава производството и количеството на дроновете с реактивен двигател. Използват се контрамерки – всички налични сили и средства се използват за сваляне или заглушаване на реактивните дронове, включително изтребители, зенитно-ракетни системи с малък и среден обсег и системи за електронна борба", каза той.

"Нямам голямо доверие в Уиткоф и Къшнър"

В същото време Джон Сойърс, бившият началник на британското външно разузнаване MI6, заяви, че мирно споразумение между агресора Русия и Украйна е много малко вероятно да има до края на 2027 г. Така той коментира посещението на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Москва вчера пред Financial Times. Нещо повече - според него трайният мир е "практически невъзможен", докато Владимир Путин е на власт - ОЩЕ: "Съществени планове" и "няколко идеи": Белият дом и Кремъл с първи думи след преговорите за Украйна

Най-доброто, което може да се постигне при сегашните условия, е връщане към нивото на военна активност след 2014 г., каза Сойърс. Исканията на Путин са абсурдни и остават непроменени, а що се отнася до Уиткоф и Къшнър, Сойърс заяви, че "няма голямо доверие" в тях. Шанс за някакви успешни преговори за прекратяване на огъня той вижда евентуално през 2027 г., ако и двете страни продължат да търпят загуби, особено икономически - ОЩЕ: Путин: Приятно се работи с Уиткоф и Къшнър

Самият Уиткоф буквално "се разля" в тази част от срещата с Путин, която беше представена публична - с "откровения" как щял да си спомня за този опит след години и да разказва истории - ОЩЕ: Ще има какво да си спомняме на пенсия: Срещата на Путин с пратениците приключи

Същевременно бившият директор на ЦРУ Дейвид Петреъс обърна внимание на руските жертви в Украйна. Над 1000 убити и тежко ранени дневно - "това, което търпят, не е търпимо. Над 1 400 000 убити и ранени, повече, отколкото САЩ са претърпели през Втората световна война", каза той:

Former CIA Director David Petraeus on Ukraine:



The casualties the Russians are sustaining are just, I don’t think, sustainable. Over 1,000 killed and wounded per day.



The Russians have now sustained well over 1.4 million killed and wounded, which is more than the U.S.… pic.twitter.com/ngjVyCXlN5 — Clash Report (@clashreport) September 5, 2026

На този фон, руският диктатор Владимир Путин пак залага на патетичност, за да оправдае толкова много ненужна никому (освен на него) кръв - всичко ще преодолеем, всякакви трудности и предизвикателства - всички проблеми са временни, преходни, а Москва и Русия са вечни:

Putin:



With the citizens of the country, we will overcome any difficulties and any challenges.



All the problems are temporary. But Moscow, Russia — they are eternal. pic.twitter.com/9rHoNLZdRd — Clash Report (@clashreport) September 5, 2026

Още една такава "временна" трудност - когато обаче станат прекалено много, времето да ги търпиш изтича: Латвия и Литва обмислят забрана на износа на руско зърно през своите пристанища, съобщи "Ройтерс", позовавайки се на свои източници. Руските износители транспортират зърно предимно през Латвия и доставките могат да се увеличат рязко следващия месец.

"Износът на руско зърно, с помощта на литовската инфраструктура, противоречи на нашите ценности", заяви литовският премиер Миндаугас Синкявичюс. Литовският министър на земеделието Кястутис Мажейка добави, че е разпоредил проверки на зърно с руски произход, преминаващо транзитно през Литва. Той уточни, че Русия може да се опитва да изнася зърно от окупираните украински територии през латвийски и литовски пристанища. "Проведох видеосреща с украинския си колега-министър и той ме информира, че според разузнавателните им данни Русия ще се опита да изнесе приблизително 1,5 милиона тона зърно през Латвия", каза Мажейка.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Вече 116 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 5 септември е имало 245 бойни сблъсъка спрямо 236 на 4 септември. Руснаците са хвърлили 288 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 29 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2389 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 330 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 8340 FPV дрона, което е с около 2770 надолу спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

43 руски пехотни атаки са извършени в Покровското направление за последните 24 часа съгласно официалната украинска информация – това си остава най-горещият участък на фронта. Още 17 са организирани североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. Руското военно министерство обяви превземането на село Куртовка, с което Z-канали като "Рибар" прокламираха, че ако е вярно, то Олексеевко-Дружковка е отрязана логистично от Дружковка. "Рибар" обаче признава, че няма "обективни доказателства" (т.е. геолокализирани видеокадри), че руските части са в Куртовка и добавя, че в съседните села има украински позиции и то така укрепени, че войниците в тях могат да издържат по 6 месеца без допълнителна помощ. 10 руски пехотни е имало в Лиманското направление, по 9 – в Купянското и в Южнослобожанското, които оформят театъра на бойните действия от изток в Харковска област и по границата с Белгородска област.

В дневния си обзор ISW, американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната, приложи манипуиран видеозапис как руски войник се разхожда в Святогорск. Видеото е архивно, от началото на войната, но се ползва, за да се покаже, че Владимир Путин точно е казал, че Святогорск е превзет. Не е – най-близките руски позиции са на двуцифрено число километри на изток, поне 10 километра – ОЩЕ: Напред-назад: Путин сам си противоречи как се справя Русия с Украйна (ВИДЕО)

The Russian 20th CAA added a voiceover to an old video from Sviatohirsk to claim they recently captured the town. Their influencers took the video uncritically and shared it as fact. Dominik found proof the video is Archival.



First, here is Russian upload from today. This is a… pic.twitter.com/uEF7vpyzGv — Andrew Perpetua (@AndrewPerpetua) September 5, 2026

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец публикува нов анализ, посветен на Гуляйполе, Запорожка област. Основната руска цел тук остава превземането на Орехов т.е. съединяване на това направление с Ореховското – фронталната атака на руснаците в Ореховското направление вече доведе до боеве в подстъпите на града от юг. Машовец отчита руски тактически напредък западно от Гуляйполе, в посока Орехов и северозападно от река Гайчур и то на разстояние между 7 и 11 километра. Оценката му е, че бавно положението за украинската армия се влошава, обаче все още няма нужда от всяване на паника. Като най-голяма непосредствена заплаха той сочи евентуален руски пробив при селата Омелник и Егоровка – ако това стане, руснаците вече ще имат позиции от три страни при Орехов. Засега обаче руската армия продължава да разчита на инфилтрации т.е. пращат се малко на брой войници едновременно, с надеждата някак да преминат през украинските дронове и някой да заеме позиция, която да удържа, докато не дойдат повече негови колеги. Машовец отчита и, че украинската армия може да настъпи по линията Красногорско – Новогригоровка, към Успеновка и така руското командване да трябва да решава задачи по отбраната на Гуляйполе и да прикрие северния фланг на частите си, настъпващи от река Гайчур. Руснаците засега вярват, че това няма да стане, защото положението северно от Гуляйполе, откъм Олександриевското направление, е достатъчно стабилно за тях – обаче дали е така, ще видим, предупреждава Машовец.

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