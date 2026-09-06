"Непоискана подкрепа на никого няма да дадем": Ще участва ли ГЕРБ в президентския вот? (ВИДЕО)

"Непоискана подкрепа на никого няма да дадем. Аз съм вярващ човек и ненаказано добро няма. Непоискана подкрепа не се дава. Всеки да си прецени дали му е нужно", заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на партийно събитие във Велико Търново. Стана ясно, че в ГЕРБ се обсъжда евентуално участие в изборите, като се обсъждат и имена, но по думите му ще се изчака до 8 септември 2026 г. за окончателното решение.

Измежду кандидатите до момента той не вижда обединител на нацията. "Има прагматици и има хора, които не ги интересуват изборите, а да се покажат и медиите да ги отразят или във "Фейсбук" да получат няколко хиляди харесвания от сектата, която представляват", каза Борисов.

Той коментира и част от кандидатите, като обърна внимание, че Николай Ненчев му е бил министър на отбраната, но и отрече ГЕРБ да подкрепи кандидатурата на кмета на Елин Пелин Ивайло Симеонов.

"Той винаги е бил приятел на ГЕРБ, както и че със сигурност има хора в ГЕРБ, които през годините са работили и с Кирил Вълчев и с Илияна Йотова", добави още Борисов.

ГЕРБ може да не излъчи кандидат?

Борисов се възмути, че напоследък някои от кандидатите говорят, че не им трябва ГЕРБ, а избирателите на ГЕРБ.

"Като не ви трябва ГЕРБ - ние може да не излъчим кандидати за там. Като не искате с ГЕРБ, тези избори, ако не издигнем кандидат, не ни интересуват. Аз дадох пример на партият със световното първенство по футбол", каза Борисов и заговори, че сега е важно до местните избори да си мобилизират партията и силите и да отидат на това състезание.

Той разкритикува и социолозите, които твърдят, че ГЕРБ ще изчезне, ако не издигне кандидат и попита защо не говорят същото за "Прогресивна Българи" и "Продължаваме промяната".

"Ако спечели Йотова, ще кажат: "Тя е нашия кандидат". Ако загуби, ще каже: "Тя не е на "Прогресивна България". Защо съществуват ПП и ДБ, като техните лидери не са кандидати?", заяви Борисов.

"Борисов как изглеждал - слаб - силен, мога да изглеждам, както си искам. Тези, които взимат пари да излизат по телевизиите и се въртят. В момента има цели фамилии, мъжа, жената и дъщерята по различни телевизии и дават един и същи акъл", заяви още лидерът на ГЕРБ. ОЩЕ: "Големите цели изискват смелост, отговорност и единство": Борисов със съобщение за Деня на Съединението

Борисов може ли да бъде кандидат за президент?

Лидерът на ГЕРБ заяви, че с удоволствие би бил кандидат за президент, ако може да обединя нацията. Той напомни, че през 2004-2005 г. е имал висок рейтинг, но по думите му "времето, политическата ангажираност, актива на направеното и пасива на ненаправеното започват да тежат на политическите лидери". Той попита как ще станат например Мирчев, който заради разносвача на храна са го разсипали в социалните мрежи, или Божанов или Атанасов обединители на нацията и даде отговор, че не вижда как това ще се случи. ОЩЕ: Бивш вътрешен министър на ГЕРБ помага за кампанията на Гюров и Кандев