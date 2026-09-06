Войната в Иран::

"Непоискана подкрепа на никого няма да дадем": Ще участва ли ГЕРБ в президентския вот? (ВИДЕО)

06 септември 2026, 11:32 часа 847 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Непоискана подкрепа на никого няма да дадем": Ще участва ли ГЕРБ в президентския вот? (ВИДЕО)

"Непоискана подкрепа на никого няма да дадем. Аз съм вярващ човек и ненаказано добро няма. Непоискана подкрепа не се дава. Всеки да си прецени дали му е нужно", заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на партийно събитие във Велико Търново. Стана ясно, че в ГЕРБ се обсъжда евентуално участие в изборите, като се обсъждат и имена, но по думите му ще се изчака до 8 септември 2026 г. за окончателното решение.

Измежду кандидатите до момента той не вижда обединител на нацията. "Има прагматици и има хора, които не ги интересуват изборите, а да се покажат и медиите да ги отразят или във "Фейсбук" да получат няколко хиляди харесвания от сектата, която представляват", каза Борисов.

Той коментира и част от кандидатите, като обърна внимание, че Николай Ненчев му е бил министър на отбраната, но и отрече ГЕРБ да подкрепи кандидатурата на кмета на Елин Пелин Ивайло Симеонов.

"Той винаги е бил приятел на ГЕРБ, както и че със сигурност има хора в ГЕРБ, които през годините са работили и с Кирил Вълчев и с Илияна Йотова", добави още Борисов. 

 

ГЕРБ може да не излъчи кандидат?

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Борисов се възмути, че напоследък някои от кандидатите говорят, че не им трябва ГЕРБ, а избирателите на ГЕРБ. 

"Като не ви трябва ГЕРБ - ние може да не излъчим кандидати за там. Като не искате с ГЕРБ, тези избори, ако не издигнем кандидат, не ни интересуват. Аз дадох пример на партият със световното първенство по футбол", каза Борисов и заговори, че сега е важно до местните избори да си мобилизират партията и силите и да отидат на това състезание.

Той разкритикува и социолозите, които твърдят, че ГЕРБ ще изчезне, ако не издигне кандидат и попита защо не говорят същото за "Прогресивна Българи" и "Продължаваме промяната".

"Ако спечели Йотова, ще кажат: "Тя е нашия кандидат". Ако загуби, ще каже: "Тя не е на "Прогресивна България". Защо съществуват ПП и ДБ, като техните лидери не са кандидати?", заяви Борисов.

"Борисов как изглеждал - слаб - силен, мога да изглеждам, както си искам. Тези, които взимат пари да излизат по телевизиите и се въртят. В момента има цели фамилии, мъжа, жената и дъщерята по различни телевизии и дават един и същи акъл", заяви още лидерът на ГЕРБ. ОЩЕ: "Големите цели изискват смелост, отговорност и единство": Борисов със съобщение за Деня на Съединението

Борисов може ли да бъде кандидат за президент?

Лидерът на ГЕРБ заяви, че с удоволствие би бил кандидат за президент, ако може да обединя нацията. Той напомни, че през 2004-2005 г. е имал висок рейтинг, но по думите му "времето, политическата ангажираност, актива на направеното и пасива на ненаправеното започват да тежат на политическите лидери". Той попита как ще станат например Мирчев, който заради разносвача на храна са го разсипали в социалните мрежи, или Божанов или Атанасов обединители на нацията и даде отговор, че не вижда как това ще се случи. ОЩЕ: Бивш вътрешен министър на ГЕРБ помага за кампанията на Гюров и Кандев

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Борисов ГЕРБ кандидат за президент президентски избори 2026
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес