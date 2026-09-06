"Трябва да свалят цените номинално надолу": Пеканов поряза хотелиерите и ресторантьорите за ДДС

Трябва да свалят цените номинално надолу в следващия сезон. Не, няма да се намалява ДДС то за туристическия бранш. След годините на ковид даде им се помощ, а в годината на еврото се възползваха по най-лошия начин от събитията, но те не са имали чак такива разходи, за да си вдигатт цените понякога дори двойно", каза вицепремиерът Атанас Пеканов в сутрешния блок на Нова телевизия и отчете, че не е нормално да седне на ресторант в София и Виена и цените да са сравнително еднакви.

Според него секторът трябва да си даде сметка, че поставя под риск цялостното си представяне.

Инфлацията в България

Според него темата с инфлацията и цените в България е плашеща.

"Неслучайно за премиера и новото правителство още през май това беше една от първите теми. Ситуацията не е добра, но трябва да видим последните месеци", каза той.

Той посочи, че разбира, че цените в България за много хора са непосилни, но в същото време трябва да кажем, че в компонента храни, през май, през юни и през юли има намаление.

"Три месеца спадаше, сега през авгтуст се увеличава. Защо? Основният компонент новите статистики на НСИ го показват - транспорт. Основно полиния на цената на петрола. Това са неща, които българското правителство не е в пълен контрол. Виждате какво се случав по света", добави още Пеканов.

По думите му обаче вторият сектор е секторът на услугите и даде пример с ресторантите. ОЩЕ: Трети сме в еврозоната по скок на цените през август

"Няма да въвеждаме планова икономика"

Той обърна внимание, че държавата действа там, където може да се намеси.

"Няма да въвеждаме планова икономика, но там, където можем ще се намесим", посочи още Пеканов.

Той добави, че има критики за "Кошница с грижа", но според него тази инициатива дава ефект, защото с тези меки мерки отчасти супермаркетите са се вслушали във властта.

Ще има ли загуба на пари от ПВУ?

Пеканов коментира и Плана за възстановяване и устойчивост, като посочи, че очаквам малка част пари да бъдат задържани, заради антикорупицонната реформа. "България не е изпълнила една цел на Европа да се намали даден процент частта от обществени поръчки, в които има само един кандидат", добави още той.

Според него рано е да се казва, че всичко е перфектно, но над 90% от реформите са изпълнени. "Там, където заварихме плана, беше на 50%. Сега е на 70%, очакваме над 90%, добави още Пеканов. ОЩЕ: Близо 100% изплащане на парите по ПВУ: Пеканов с амбициозна задача за европейските средства