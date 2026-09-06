ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 6 септември

Дори в края на седмицата спортът продължава да бъде основна част от ежедневието ни. В неделния ден отново ще можем да наблюдаваме изобилие от спортни събития. Осмият кръг на Първа лига все още не е приключил, а световният футбол също има с какво да впечатли. Именно днес е основното състезание на Никола Цолов във Формула 2, а след това идва и голямата надпревара във Формула 1. US Open става все по-интригуващ, а приграмата ни е подготвила още моторни спортове, волейбол, колоездене, падел, лека атлетика, конни спортове и голф.

Ето какво моежем да гледаме по телевизията днес, 6 септември, неделя

10:45 Формула 2: Основно състезание за Гран при на Италия, Диема спорт 3

12:45 Порше Суперкъп: Гран при на Италия, Диема спорт 3

13:00 Голф: Европейски тур, Макс спорт 1

13:00 Мотокрос: Световен шампионат в Търция, Евроспорт 2

14:00 Футбол: Чемпиъншип: Бирмингам - Уулвърхямптън, Нова спорт

14:30 Футбол: Втора Бундеслига: Херта Берлин - Магдебург, Диема спорт

15:00 Конен спорт: Световен тур на шампионите във Валкенсваард, прескачане на препятствия, Евроспорт 2

15:45 Колоездене: Обиколка на Испания, етап 15, мъже, Евроспорт 1

16:00 Формула 1: Основно състезание за Гран при на Италия, Диема спорт 3

16:00 Футбол: Висша лига, Евертън - Манчестър Юнайтед, Диема спорт 2

16:00 Футбол: Лига 1, Троа - Страсбург, Нова спорт

16:30 Футбол: Бундеслига, Хамбургер - Майнц 05, Диема спорт

16:30 Волейбол: Малък финал на Европейското първенство за жени, Полша - Сърбия, Макс спорт 2, bTV Action

17:00 Падел: Премиер падел тур 2026, Мадрид, финали, Ринг

17:15 Футбол: Ла Лига, Валенсия - Барселона, Мак спорт 4

18:15 Футбол: Лига 1, Анже - Рен, Нова спорт

18:30 Футбол: Висша лига, Арсенал - Челси, Диема спорт 2

18:30 Футбол: Бундеслига, Айнтрахт Франкфурт - Аугсбург, Диема спорт 3

18:45 Тенис: US Open, Евроспорт 1

19:00 Футбол: Серия А, Болоня - Сасуоло, Макс спорт 3

19:00 Волейжол: Финал на Европейското първенство за жени, Италия - Турция, Макс спорт 2, bTV Action

19:00 Футбол: Първа лига, Локомотив Пловдив - Черно море, Диема спорт

19:30 Футбол: Ла Лига, Малага - Леванте, Макс спорт 4

21:00 Лека атлетика: Диамантена лига, Брксел, Max One

21:15 Футбол: Първа лига, Локомотив София - Лудогорец, Диема спорт

21:45 Футбол: Серия А, Ювентус - Милан, Макс спорт 3

21:45 Футбол: Лига 1, Марсилия - ФК Париж, Диема спорт 3

22:00 Футбол: Ла Лига, Еспаньол - Севиля, Макс спорт 4

00:00 Наскар: Състезание в Дарлингтън, Макс спорт 1