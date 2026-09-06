ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 6 септември

Дори в края на седмицата спортът продължава да бъде основна част от ежедневието ни. В неделния ден отново ще можем да наблюдаваме изобилие от спортни събития. Осмият кръг на Първа лига все още не е приключил, а световният футбол също има с какво да впечатли. Именно днес е основното състезание на Никола Цолов във Формула 2, а след това идва и голямата надпревара във Формула 1. US Open става все по-интригуващ, а приграмата ни е подготвила още моторни спортове, волейбол, колоездене, падел, лека атлетика, конни спортове и голф.
Ето какво моежем да гледаме по телевизията днес, 6 септември, неделя
10:45 Формула 2: Основно състезание за Гран при на Италия, Диема спорт 3
12:45 Порше Суперкъп: Гран при на Италия, Диема спорт 3
13:00 Голф: Европейски тур, Макс спорт 1
13:00 Мотокрос: Световен шампионат в Търция, Евроспорт 2
14:00 Футбол: Чемпиъншип: Бирмингам - Уулвърхямптън, Нова спорт
14:30 Футбол: Втора Бундеслига: Херта Берлин - Магдебург, Диема спорт
15:00 Конен спорт: Световен тур на шампионите във Валкенсваард, прескачане на препятствия, Евроспорт 2
15:45 Колоездене: Обиколка на Испания, етап 15, мъже, Евроспорт 1
16:00 Формула 1: Основно състезание за Гран при на Италия, Диема спорт 3
16:00 Футбол: Висша лига, Евертън - Манчестър Юнайтед, Диема спорт 2
16:00 Футбол: Лига 1, Троа - Страсбург, Нова спорт
16:30 Футбол: Бундеслига, Хамбургер - Майнц 05, Диема спорт
16:30 Волейбол: Малък финал на Европейското първенство за жени, Полша - Сърбия, Макс спорт 2, bTV Action
17:00 Падел: Премиер падел тур 2026, Мадрид, финали, Ринг
17:15 Футбол: Ла Лига, Валенсия - Барселона, Мак спорт 4
18:15 Футбол: Лига 1, Анже - Рен, Нова спорт
18:30 Футбол: Висша лига, Арсенал - Челси, Диема спорт 2
18:30 Футбол: Бундеслига, Айнтрахт Франкфурт - Аугсбург, Диема спорт 3
18:45 Тенис: US Open, Евроспорт 1
19:00 Футбол: Серия А, Болоня - Сасуоло, Макс спорт 3
19:00 Волейжол: Финал на Европейското първенство за жени, Италия - Турция, Макс спорт 2, bTV Action
19:00 Футбол: Първа лига, Локомотив Пловдив - Черно море, Диема спорт
19:30 Футбол: Ла Лига, Малага - Леванте, Макс спорт 4
21:00 Лека атлетика: Диамантена лига, Брксел, Max One
21:15 Футбол: Първа лига, Локомотив София - Лудогорец, Диема спорт
21:45 Футбол: Серия А, Ювентус - Милан, Макс спорт 3
21:45 Футбол: Лига 1, Марсилия - ФК Париж, Диема спорт 3
22:00 Футбол: Ла Лига, Еспаньол - Севиля, Макс спорт 4
00:00 Наскар: Състезание в Дарлингтън, Макс спорт 1