Радев: Когато са единни, българите могат да променят историята

"Когато са единни, българите могат да променят историята и сами да коват съдбата си". С тези думи министър-председателят Румен Радев честити празника 6 септември, когато България отбелязва 141 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. С пост в социалната мрежа "Фейсбук" той напомни, че през историческата 1885 г. България непоколебимо отхвърли Берлинския диктат и помете границите, разделили народа ни.

"Скъпи сънародници, На 6 септември България чества своето Съединение и примера на поколение държавници, загърбили политическите си различия в името на свободата и независимостта на Отечеството", написа Радев.

"Честит празник", пише още министър-председателят.

Съединението

Припомняме, че на 6 септември ден през 1885 година е обявено Съединението на България - акт, с който автономната област Източна Румелия се отделя от Османската империя и се присъединява към Княжество България, въпреки взетите решения от Великите сили по време на Берлинския конгрес. След бунтовете, организирани от Българския таен централен революционен комитет, Съединението става факт. Панагюрище, Чирпан, Пазарджик, Голямо Конаре и други южнобългарски селища се вдигат на бунт. Начело с майор Данаил Николаев е извършен военен преврат, при който османският губернатор в Пловдив Гаврил Кръстевич е свален от власт. На негово място е назначена администрация от българския княз Александър I. ОЩЕ: 6 септември: Съединението на Княжество България с Източна Румелия