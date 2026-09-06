Кабинетът "Радев":

Албания е отказала достъп на танкер, свързан със сътрудник на Путин

06 септември 2026, 11:09 часа 844 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Албания е отказала достъп на танкер, свързан със сътрудник на Путин

Албания е забранила на танкера Hanuman да влезе в пристанището на Дуръс на 29 август, съобщи украинската служба за военно разузнаване HUR, твърдейки, че това е кораб, който е част от руския „флот в сянка“. Според HUR танкерът е свързан с Генадий Тимченко, близък сътрудник на руския диктатор Владимир Путин, пише "Индекс". Украинската служба за военно разузнаване HUR заявява, че Хануман е бил под наблюдението на украинското военно разузнаване от дълго време и че преди това е бил идентифициран като част от руския „флот в сянка“, съобщава „Украинска правда“.

Мащабът на дейността на кораба е потресаващ

Украинската служба за военно разузнаване добавя, че на 26 януари 2026 г. танкерът е бил включен в базата данни на портала War&Sanctions като активна част от руския „флот в сянка“. „Мащабът на дейността на Hanuman е потресаващ: от началото на 2025 г. танкерът е изнесъл най-малко 452 000 тона руско гориво“, твърди HUR.

По какви маршрути е плавал

Корабът е плавал по маршрути от руското пристанище Новоросийск до Турция, Сенегал и Обединените арабски емирства, както и до зона за претоварване близо до италианския град Аугуста. Логистичната поддръжка за тези пътувания е била осигурена от руската компания Altoprae Marine, базирана в Новоросийск. HUR подчертава, че компанията е основана и се управлява от високопоставен директор, свързан със санкционирания руски олигарх Генадий Тимченко, близък сътрудник на Путин. ОЩЕ: Украйна бомбардира кораб с оръжия от Иран за Русия и то в Средиземно море - сигнал и за САЩ (ВИДЕО)

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Албания украинско разузнаване руски сенчест флот
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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