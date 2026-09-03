Ударна физическа активност и в университетите? С близо милион евро властта ще кара студентите да спортуват

Министерският съвет одобри 754 671 евро за подпомагане на спортните дейности и насърчаване на физическата активност във висшите училища в страната. Средствата се предоставят за 133 869 студенти в 33 държавни висши училища и за 13 816 студенти в 11 частни университета.

Държавата ежегодно финансира стимулирането на спорта, тренировъчната и състезателната активност на студентите, включително и подобряването на материалната база, подчертават от правителствената пресслужба.

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С одобрените средства университетите ще могат да организират подготовката и участието на студентите в спорните дейности, което да повиши и тяхната мотивация за системни занимания и активност.

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