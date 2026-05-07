Голямото начало: 3 зодии влизат в нова ера от 7 май

Три зодиакални знака навлизат в мощна нова ера, която започва, когато Слънцето в Телец образува тригон с Луната в Козирог на 7 май. Благодарение на тази енергия в четвъртък, тези астрологични знаци решават да се освободят от несигурността, която им е пречила да живеят живота, за който са мечтали. Те просто не могат да понасят повече да стоят в сянка, само чакайки нещо да ги спаси. Време е да бъдем свои собствени лидери и енергията на четвъртък ни дава сила.

Телец

Винаги сте се чувствали като суперзвезди, Телци. Тоест, докато някой не каже нещо, което напълно да ви разтърси и да ви накара да се чувствате несигурни. Обикновено не позволявате на хората да ви влязат под кожата, но нещо в това, което казват, наистина ви дразни.

И все пак, когато Слънцето в Телец образува тригон с Луната в Козирог в четвъртък, осъзнавате, че сте реагирали прекалено на думите им. Не ви е харесало това, което са имали да кажат, но не е било толкова голям проблем, колкото сте си го представяли в ума.

Това ви зашеметява, но и ви събужда. Тази космическа енергия ви помага да оставите тези несигурности зад гърба си и да влезете в далеч по-могъща ера. Вече не позволявате думите и мненията на другите да влияят на самочувствието ви и това прави цялата разлика.

Лъв

Трудно ви е да мислите за себе си като за някой, който евентуално би могъл да бъде несигурен, което прави още по-трудно за вас да се справите с това, когато сте. Вашият зодиакален знак е известен с това, че е самоуверен. Въпреки че определено въплъщавате тези качества, дори вие се сблъсквате с несигурност от време на време.

За вас това обикновено води до свръхкомпенсация. Когато Слънцето в Телец образува тригон с Луната в Козирог в четвъртък, се хващате, че отивате твърде далеч, за да докажете, че сте добре.

Забелязването, че сте били неискрени, променя вашата перспектива и ви позволява да си простите, че просто сте човек. Не е нужно да бъдете супергерои през цялото време и това осъзнаване ви позволява да дишате отново. Какво облекчение!

Козирог

Ако искате да докажете на себе си, че не сте невротична каша, тогава трябва да си покажете какво можете да направите. Спрете да се фокусирате върху това, което не можете, тъй като това само ви кара да се чувствате по-несигурни. Истината е, че можете да постигнете много прекрасни неща, когато се заемете с това.

Луната е във вашия знак в четвъртък, което ви дава фокус и дисциплина да направите точно това. Когато вашата Луна образува тригон със Слънцето в Телец, вие влизате право в мощна нова ера. Стремите се към съвършенство във всичко, което правите, и на този ден го постигате.

