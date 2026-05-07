Всеки един от стадионите за Мондиал'26 е истинско бижу за стотици милиони

34 дни! "Дните до Мондиал 2026" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез любопитни истории отброяваме оставащите дни до Световното първенство по футбол 2026 в САЩ, Мексико и Канада.

До началото на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада остава малко повече от един месец. Затова и днес ще ви представим всеки един от стадионите, които ще приемат мачове от Мондиал'26. Това ще е първото Световно, което се провежда в три държави, както и първото, в което участват цели 48 нации. Новият формат ще предложи на феновете и повече мачове – цели 104 двубоя.

От споменатите 104 срещи – 78 ще се играят на територията на САЩ, а по 13 ще са в Мексико и Канада. Щатите имат 11 града-домакин. Мексико са с три, а Канада с два. Всеки един стадион от Мондиал е истинско бижу, което ще спомогне допълнително за страхотното изживяване на привържениците.

Стадионите в САЩ

„АТ&Т Стейдиъм“, Арлингтън, Тексас

Стадионът на Далас Каубойс е най-големият и един от най-скъпите от всички съоръжения, които ще приемат мачове от Световното първенство по футбол. Той бе построен между 2006-та и 2009-та, а цената му е 1,3 милиарда долара. Капацитетът на „АТ&Т Стейдиъм“ е между 80 и 100 хиляди зрители. По време на Мондиал'26 той ще побира точно 94 000 души.

„МетЛайф Стейдиъм“, Ийст Ръдърфорд, Ню Джърси

„МетЛайф Стейдиъм“ е построен между 2008-ма и 2010-та. Стадионът се използва от тимовете по американски футбол – Ню Йорк Джайънтс и Ню Йорк Джетс. Цената за построяването му е 1,6 милиарда долара. Съоръжението е с капацитет 82 500 души, като ще бъде използван изцяло за предстоящото Световно първенство.

„Мерцедес-Бенц Стейдиъм“, Атланта, Джорджия

Домът на Атланта Фалкънс е един от новопостроените стадиони в САЩ. Съоръжението отвори врати в края на август 2017-та. За изграждането му бяха похарчени над 1,6 милиарда долара. „Мерцедес-Бенц Стейдиъм“ е с капацитет от над 75 000 души. Очаква се този капацитет да бъде запазен и за предстоящите мачове от Световното първенство.

„Ароухед Стейдиъм“, Канзас Сити, Мисури

„Ароухед Стейдиъм“ е един от най-емблематичните стадиони в САЩ. Съоръжението е дом на Канзас Сити Чийфс, които в последните години са един от най-силните отбори в НФЛ. Стадионът е построен още през далечната 1957-ма, като на няколко пъти му е правена реконструкция. Последната датира от 2025-та и бе на стойност 554 милиона долара. Капацитетът на „Ароухед“ е над 76 хиляди зрители, но за Мондиала ще бъде намален на 73 000.

„NRG Стейдиъм“, Хюстън, Тексас

Стадионът на Хюстън Тексанс е един от най-евтините в САЩ. Съоръжението бе открито през 2002 година, а цената за построяването му е скромните 352 милиона долара. „NRG Стейдиъм“ може да побере 80 хиляди зрители по трибуните. За мачовете от Световното първенство обаче ще могат да присъстват само 72 000 души.

„Levi's Стейдиъм“, Санта Клара, Калифорния

„Levi's Стейдиъм“ е един от малкото стадиони в САЩ, чийто капацитет ще бъде увеличен за предстоящото Световно първенство по футбол. Съоръжението отвори врати през 2014-та, а за изграждането му бяха дадени 1,3 милиарда долара. Капацитетът на стадиона за мачове на местния Сан Франциско Фортинайнърс е 68 500 души. За срещите от Мондиал'26 обаче трибуните ще могат да побират по 71 000.

„SoFi Стейдиъм“, Ингълууд, Калифорния

Стадионът на Лос Анджелис Рамс и Лос Анджелис Чарджърс е най-модерното и най-скъпо съоръжение от всички на Мондиал'26. Той бе завършен през септември 2020-та, а цената му – умопомрачителните 6 милиарда долара! Капацитетът му е 70 240 души. Той ще бъде използван почти изцяло, като се очаква на мачовете от Световното да побира 70 000 зрители.

„Линкълн Файненшъл Фийлд“, Филаделфия, Пенсилвания

Съоръжението във Филаделфия е дом на тима по американски футбол – Филаделфия Ийгълс. Стадионът е построен между 2001-ва и 2003-та като цената му е над 500 милиона долара. За разлика от доста други съоръжения, за Световното първенство капацитетът му ще бъде повишен от 67 500 на 69 000 души.

„Лумен Фийлд“, Сиатъл, Вашингтон

„Лумен Фийлд“ е емблематичният стадион на тима от НФЛ Сиатъл Сийхоукс. Съоръжението е едно от „евтините“, които ще приемат мачове от Световното първенство по футбол. То отвори врати през лятото на 2002-ра, а за изграждането му бяха дадени около 430 милиона евро. „Лумен Фийлд“ е с капацитет от 68 740 зрители. Очаква се за двубоите от Мондиала той да бъде леко увеличен на 69 000 души.

„Жилет Стейдиъм“, Бостън, Масачузетс

Стадионът във Фоксбъроу е дом на Ню Инглънд Пейтриътс – тимът, който доминираше НФЛ до преди няколко години. „Жилет Стейдиъм“ отвори врати през 2002-ра, като цената за изграждането му бе около 330 милиона долара. През 2023-та съоръжението бе реконструирано като в момента побира 64 628 души. За Мондиал'26 капацитетът ще бъде вдигнат на 65 000 зрители.

„Хард Рок Стейдиъм“, Маями, Флорида

„Хард Рок Стейдиъм“ е най-малкият и-най-евтиният от всички стадиони в САЩ, които ще приемат мачове от Световното първенство. Съоръжението е завършено през 1987 година, а изграждането му струва около 115 милиона долара. В момента стадионът може да приеме 64 767 души. Капацитетът му ще бъде вдигнат на 65 000 за мачовете от Мондиал'26.

Стадионите в Мексико

„Естадио Банорне“, Мексико Сити

Един от най-емблематичните стадиони, които ще бъдат домакин на мачове от Световното първенство. Съоръжението е познато на феновете като „Естадио Ацтека“, но името му е променено заради рекламни цели. Именно това е вторият най-голям стадион на Мондиал'26. Капацитетът му е 87 523 зрители, но за Световното ще бъде намален на 83 000. „Ацтека“ отваря врати през далечната 1966 година, а в последните 24 месеца бе реновиран специално за Мондиала.

„Естадио BBVA“, Монтерей

Стадионът е дом на едноименния тим Монтерей. В Мексико той е познат под името „Железният гигант“ заради своя дизайн. Съоръжението отваря врати през лятото на 2015 година, а цената за изграждането му е 200 милиона долара. Капацитетът на „Естадио BBVA” е 59 529 души. За мачовете от Световното първенство обаче той ще бъде намален на 53 500 зрители.

„Естадио Акрон“, Гуадалахара

Това е най-малкият от трите стадиона в Мексико, които ще са домакин на Мондиал'26. Съоръжението, което е дом на местния Гуадалахара, е завършено през 2010-та, а цената за изграждането му е 200 милиона долара. Капацитетът на стадиона е 49 813 души, но подобно на останалите съоръжения в Мексико той ще бъде намален на 48 000 за Световното.

Стадионите в Канада

„ВС Плейс“, Ванкувър

„ВС Плейс“ е един от двата стадиона в Канада, които ще приемат мачове от Световното. Съоръжението е изградено през 1983-та, но през 2009-та и 2011-та е реновирано. Цената за изграждането на стадиона е 365 милиона канадски долара, а капацитетът му е 54 500 души. За Мондиал'26 той ще бъде намален на 54 000 зрители.

„ВМО Фийлд“, Торонто

Това е най-малкият стадион, който ще бъде домакин на мачове от Мондиала. При построяването му, което е на стойност около 62,9 милиона канадски долара, капацитетът на съоръжението е едва 28 180 зрители. През 2025-та обаче е направена сериозна реконструкция, която повиши капацитета на 45 000 души – именно толкова се очаква да бъдат по трибуните за двубоите от Световното първенство.

Автор: Бойко Димитров

ОЩЕ от „Дните до Мондиал 2026“: Българската следа при два от най-емблематичните голове на Световното първенство