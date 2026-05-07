Японската армия стреля за пръв път от Втората световна война извън японска земя

07 май 2026, 7:02 часа 505 прочитания 0 коментара
За първи път след Втората световна война Япония разположи свои бойни части в чужбина. Японски войници отидоха на филипинска земя - около 1400 души персонал - като част от "Баликатан 2026“, най-голямото досега военно учение на САЩ и Филипините.

Войски на Японските сухопътни сили за самоотбрана изстреляха противокорабни ракети Тип 88 от Илокос Норте и потопиха изведения от експлоатация кораб BRP Quezon на около 50–75 км от брега, което е първото използване на системата от Япония извън собствената ѝ територия.

Учението, към което се присъединиха американски, филипински и австралийски сили, симулира отблъскване на десант в Южнокитайско море, а Китай го осъди като "ремилитаризация" и "игра с огъня". Китай напоследък периодично осъжда Япония чрез говорителите на външното си министерство, като използва историята за аргумент - със спомени за Японската империя, за това какво са направили японците през Втората световна война, как неслучайно японската армия е била "обезглавена" с нейния край. Китайските твърдения са, че сега Япония отново тръгва по пътя на империите - и това на фона на постоянното напрежение между Китай и Тайван и опасността там да избухне третата голяма война в глобален мащаб от началото на XXI век след тези в Украйна и между САЩ, Израел и Иран.

Учението се провежда от 20 април до 8 май с около 17 000 войници от седем държави.

Ивайло Ачев Редактор
