Кой е най-добрият ти приятел според зодията?

Астрологичната съвместимост важи и когато става въпрос за приятели, не само за романтични партньори. Прочетете, за да разберете кой зодиакален знак е най-подходящ за най-добрия ви приятел.

Въпреки че не винаги е 100% точно, често има зодии, които са силно съвместими помежду си и представляват перфектния приятелски дует. Прочетете, за да разберете кой зодиакален знак е вашата идеална сродна душа.

Овен

Въздушният знак Близнаци е най-подходящ за този огнен знак. Овен и Близнаци изпитват взаимно чувство на екстаз. Това приятелство се основава на факта, че и двамата обичат да клюкарстват и да общуват. И вероятно ще имат едни и същи възгледи. Този дует не се страхува да навлиза в по-дълбоки теми и приятелството им обикновено е изпълнено с вълнение.

Телец

Увереният Телец се разбира най-добре с Дева. Тази двойка обича да се смее и да се наслаждава на компанията си. И двамата обичат да се забавляват и да релаксират и точно това е общото между тях.

Близнаци

Игривите Близнаци, освен Телец, също обичат Девите. Тази двойка може да обмисли и обсъди всяка ситуация. Те също така ценят чувството си за хумор един на друг. Тази двойка всъщност е истинското значение на термина най-добри приятели завинаги.

Рак

Скорпионите лесно се свързват с Рак. Динамичният дует е тук, за да се забавлява и да се храни с енергията на доброто настроение. Те обичат доброто време, което ще им послужи като начин да се свържат помежду си на по-дълбоко и по-смислено ниво. Въпреки че Ракът и Скорпионът винаги са готови за добро прекарване, то не винаги е забавно; те се свързват и на емоционално ниво.

Лъв

Лъвовете най-добре разбират родените под авантюристичното и страстно слънце на Стрелец. Връзката им произтича от взаимно артистично и творческо разбирателство. Те ценят мненията и постоянството си. Тези два знака обичат да бъдат изобретателни заедно, което в крайна сметка води до неразривна връзка.

Дева

Мистериозните Скорпиони са най-добрите приятели за Дева. Те обичат да навлизат в дълбочина във всяка тема на разговор заедно, така че могат да водят дълги разговори за истините, които са открили заедно. Това приятелство е интензивно и напълно удовлетворяващо.

Везни

За хармоничните Везни, ексцентричният и интелектуален Водолей е перфектен. Тази ефирна двойка обича да се свързва чрез изкуство и музика. Те ще критикуват, анализират и обсъждат всеки детайл – и ще обичат всяка минута, прекарана заедно.

Скорпион

Както може би сте забелязали, този мистериозен знак работи добре с няколко типа хора – но те определено се нуждаят от интуитивните Риби до себе си. Скорпионът и Рибите са изключително чаровни и инстинктивни, което може да действа като спойката, която ги държи заедно. Те също така уважават емоциите и границите на другите хора, а това е от съществено значение за здравословното приятелство.

Стрелец

Овенът е идеалният приятел за Стрелец. Те ще се смеят много и ще се вдъхновяват взаимно. И ако се уважават и избягват спорове за това кой е по-добрият, този динамичен дует може да издържи дълго време.

Козирог

За Козирог, най-добрият приятел е авантюристично настроеният Близнак. Те споделят един и същ трудолюбив подход към живота и обичат да се наслаждават заедно на плодовете на усилията си. Тези двама приятели могат да завладеят света заедно.

Водолей

Друга невероятна двойка най-добри приятели са Водолей и Лъв. Те могат да споделят емоционалната си страна заедно. Освен това, винаги ще предложат рамо, на което да поплачат. Тъй като лоялността е ключова в приятелството, този дует е идеален за дългосрочно приятелство.

Риби

Перфектната двойка за интуитивните Риби определено е емоционалният Рак. Когато тези двамата се съберат, няма нищо, което да не могат да постигнат. Те ще обичат най-много да пътуват и да изследват заедно и имат сходни вкусове за храна и напитки, което ще направи приятелството им по-забавно.