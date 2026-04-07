Край на кризата: Пълен обрат в живота на тези зодии в средата на април 2026

След седмицата от 6 до 12 април 2026 г. животът на три зодии се подобрява много. Тази седмица има силна енергия на Овен, тъй като в този огнен знак се натрупва стелиум.

Огромен късмет връхлита тези зодии през седмицата от 6 до 12 април 2026

В четвъртък, 9 март, Марс навлиза в Овен, където остава до 18 май. Това е изключително силен транзит, защото Марс е у дома си в този знак. През това време ние сме заинтересовани да преследваме собствените си интереси. Оценяваме какво искаме и след това го преследваме, независимо какво е то. Този транзит увеличава нашия стремеж и увереност, помагайки ни да опитваме нови неща и да постигаме целите си.

В края на седмицата Марс образува съвпад с Нептун. Тези планети не се съчетават добре, така че това е изморителен и объркващ транзит. Не вярвайте на нищо, което изглежда твърде хубаво, за да е истина, защото вероятно е така.

1. Рак

Аспектите Марс-Нептун създават объркване и размиват границите, така че е важно да бъдете ясни в действията и комуникацията си. Внимавайте да избягвате прекомерни промени в настроението и импулсивни или лошо обмислени решения. Това е особено важно на работното място, тъй като тази седмица се сблъсквате с трудности в кариерата си, които биха могли да повлияят на репутацията или перспективите ви.

Помислете за поставяне на по-строги граници с тези, с които работите . Това съответствие не засяга само вас, така че е възможно да имате работа с някой, който не е наясно с нещата. Бъдете стратегически настроени към работата и всички комуникации тази седмица и отделете време, за да дадете приоритет на грижата за себе си. Може също да се нуждаете от повече почивка от обикновено, за да се справите с предстоящата седмица.

2. Овен

С началото на транзита на Марс през вашия знак, вие сте нетърпеливи да свършите нещата. Ако се натъкнете на пречка, не бъдете прекалено егоистични или горди, за да поискате подкрепата, от която се нуждаете, от тези, на които имате доверие. Вашите действия или комуникация може да са неясни за другите, така че яснотата е важна. Бъдете внимателни, когато вземате решения относно дългосрочните цели.

Тази седмица може да срещнете някои проблеми във взаимоотношенията си поради его или импулсивност. Ако не внимавате, това може да доведе до по-сериозни недоразумения или прекъсвания във връзките. Последната част на седмицата е особено изморителна, затова дайте приоритет на грижата за себе си и допълнителната почивка, за да преминете през седмицата безпроблемно.

3. Везни

Все още усещате мощната енергия на Пълнолунието във вашия знак миналата седмица. Сега, с конюнкцията на Марс и Нептун, очаквайте да изпитате стрес и объркване, особено в романтична връзка. Бъдете внимателни в комуникацията си, тъй като потенциалът за недоразумения е висок. Търпението е ключът към справянето с предстоящата седмица.

Марс в Овен носи спорове и дисхармония във вашите взаимоотношения. Ако трябва да наложите някои лични граници, направете го. Също така трябва да изразите нуждите си, внимавайте да не изгорите мостове, по които по-късно искате да минете. Не позволявайте на гнева си да избухне. Ако практикувате търпение и състрадание, можете да преживеете тази седмица и да видите как животът ви ще се подобри много.