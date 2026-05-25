Новините: Най-важното за деня, 25 май 2026

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 25 май 2026 г.

"ДОЙДЕ ТОЧКА НА ПРЕЧУПВАНЕ": ПОЧВАМЕ ДА БОМБАРДИРАМЕ "ЦЕНТРОВЕ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ" В КИЕВ - ЗАКАНА ОТ РУСИЯ

"Руските въоръжени сили започват систематични, последователни удари срещу обекти на украинския военно-промишлен комплекс в Киев, включително конкретни обекти, където безпилотни летателни апарати (БЛА) се проектират, произвеждат, програмират и подготвят за използване от киевския режим, с помощта на специалисти от НАТО, отговорни за доставката на компоненти, предоставянето на разузнавателна информация и насочването. Ударите ще бъдат насочени както към центрове за вземане на решения, така и към командни пунктове". Това гласи официално съобщение на руското външно министерство в канала му в Телеграм.

ДВОЕН РУСКИ ПОЗОР: МОСКВА Е ИЗСТРЕЛЯЛА НЕ ЕДИН, А ДВА "ОРЕШНИК"-А С КОМИЧНИ РЕЗУЛТАТИ (СНИМКИ)

В нощта срещу 24 май Русия е изстреляла не една, а две ракети със среден обсег "Орешник" срещу Украйна. Това пишат мониторингови канали след анализ на данните. Както е известно, едната ракета се е приземила в град Била Церква в Киевска област, където успешно е поразила... 3 гаража. Обаче е имало още един "Орешник", който по всичко изглежда е ударил в окупираната от руснаците Донецка област, по-конкретно близо до Авдеевка или Ясиновата, предградие на Донецк. Наблюдателите също така не изключват възможността руснаците да са ударили собствените си войски в този район. "И така, както вече знаете, (руснаците, — бел. ред.) изстреляха балистична ракета със среден обсег "Орешник" срещу украинска територия, но има един нюанс", пишат от мониторинговия канал "Радар" в Telegram.

ВУЧИЧ СИ ПЛАЩА ЗА ЛЮБОВ В КУМАНОВО: БЪЛГАРИ И АЛБАНЦИ ВЪЗМУТЕНИ ОТ "СРЪБСКИ СВЯТ" В ДЪРЖАВА ОТ НАТО(ВИДЕА)

Митингът в подкрепа на сръбския президент Александър Вучич от 23 май 2026 г. в македонския град Куманово разбуни духовете сред българи и албанци в югозападната ни съседка, която от 2019 г. е държава-член на НАТО и кандидат за Европейския съюз. Освен че сръбските знамена бяха повече от македонските, дни по-късно стана ясно, че организаторът на събитието в лицето на Асоциацията на сърбите в Македония „Мир, хармония и стабилност“ е получила финансова подкрепа от Министерството на външните работи на Сърбия, съобщи сръбският портал Nova Ekonomija. Митингът дойде на фона на сериозно напрежение между властта в Скопие и албанските студенти, но и на влошени отношения с България, поради лобизма на Скопие срещу вписването на българите в македонската конституция, което е част от европейската преговорна рамка.

ЗАЩО СЕ БАВИ МИРЪТ С ИРАН? МОДЖТАБА ХАМЕНЕЙ ПОЛЗВА НАЙ-СТАРАТА ПОЩА НА СВЕТА

Съгласно американски разузнавателни данни, върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей се крие на тайно място и комуникира само чрез куриери, което прави преговорите за мир с администрацията на американския президент Доналд Тръмп бавни и трудни. Точно това е една от основните причини все още да не бъде обявено по-широко споразумение за минимум примирие между Иран и САЩ, съобщава CBS News.

"ОРЕШНИК" И ТЕРОР СРЕЩУ КИЕВ: ОПИТ НА ПУТИН ДА ЗАЛИЧИ УНИЖЕНИЕТО ОТ 9 МАЙ. ВЪРЛИ ПОДДРЪЖНИЦИ НА НАТО ОТКАЗАХА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ВОЕННА ПОМОЩ ЗА УКРАЙНА (ОБЗОР - ВИДЕО)

В нощта на 23 срещу 24 май Русия нанесе опустошителен ракетен удар и атака с дронове срещу Украйна, включително с балистична ракета със среден обсег „Орешник“, като основната цел беше град Киев. Украинските военновъздушни сили съобщиха за нападение с общо 90 ракети, включително 36 балистични, и 600 дрона срещу Украйна - най-мащабният ракетен удар срещу страната досега през 2026 г. За трети път режимът на диктатора Владимир Путин изстрелва скъпоценния си "Орешник" по съседната държава и за трети път това усилие се проваля - данните, че при удара по Била Церква в Киевска област са унищожени гаражи, са достатъчно красноречиви.

ВУЧИЧ СЛЕД ПРОТЕСТИТЕ В БЕЛГРАД: АЗ СВЪРШИХ, ВЪЗМОЖНО Е СКОРО ДА ПОДАМ ОСТАВКА

„Е, аз свърших, мандатът ми скоро свършва! Възможно е скоро да подам оставка...“. Така сръбският президент Александър Вучич отговори на съобщенията на протестиращите, че е „свършил“, предаде хърватската медия "Индекс". Вучич се обърна към обществеността от Китай, къ дето ще направи петдневно официално посещение по покана на китайския президент Си Дзинпин, съобщава проправителственият вестник „Курир“. Той коментира огромните протести в Белград.

НАВОДНЕНИ, НО БЕЗ ВОДА: ХИЛЯДИ ХОРА В СЕВЛИЕВО ЧАКАТ ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОД

Министрите на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, на труда и социалната политика Наталия Ефремова и на земеделието и храните Пламен Абровски ще посетят днес Севлиево, за да проверят на място напредъка по възстановяването на авариралия западен водопроводен клон след поройните дъждове в региона, предаде БНТ. Близо 20 хиляди души в Севлиево и шест села остават без вода. Осигурена е вода за двете болници в града, както и за хора в неравностойно положение и с увреждания, които не могат да отидат на местата, където се раздава вода.

КАКТО СУЕЦ БЕЛЯЗА КРАЯ НА БРИТАНСКАТА ИМПЕРИЯ, ТАКА И ОМРУЗ МОЖЕ ДА ПРОМЕНИ САЩ

Империите се издигат и падат. Те не траят вечно. Упадъкът им обикновено е резултат от постепенни икономически и политически промени, но често е белязан и от повратни исторически моменти, пише Asia Times. Макар между Суецката криза от 1956 г. и днешното напрежение около Иран да има съществени различия, по-широкият исторически контекст според авторите показва прилики между положението на Великобритания тогава и ролята на САЩ днес.