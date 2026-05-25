Прогноза за времето - 26 май 2026 г. (вторник)

Във вторник времето ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Такава е прогнозата за времето на дежурния синоптик Боряна Маркова от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за вторник. Очаква се времето да бъде топло във втория ден на седмицата.

Температурите

Максималните температури ще са между 27° и 32°. В София термометрите ще показват около 27°.

Времето в планините

Над планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, но само на отделни места, главно в Рило-Родопския масив ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 17°, на 2000 метра - около 11°.

Времето по морето

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд с разкъсана облачност. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, който след обяд ще се ориентира от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 22° и 26°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, се казва още в погнозата за времето.

Източник: meteo.bg