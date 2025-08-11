Късметче според зодията за тази седмица, 11 - 17 август 2025

Овен

Овен, вярно е. Когато се върнеш към стари навици, това води до загуба на време. Много хубави неща те очакват сега, така че не съжалявай за миналото. Съсредоточи се върху бъдещето.

Телец

Телец, Меркурий е директен, което ви помага да усетите как домашният ви живот се връща на мястото си. Въпреки това, може би все още има нещо, което според вас липсва. Може да отнеме още една седмица, докато възстановите времето, загубено от ретроградния Меркурий.

Близнаци

Близнаци, има неща, които трябва да свършиш, и понякога не си сигурен/сигурна дали можеш да се ангажираш напълно. Затова прекалено много мислиш и това може да е довело до загуба на време през последния месец, евентуално пропускайки възможност.

Рак

Рак, ти си мила зодия и понякога тази доброта ти вреди, защото ставаш човек, който се стреми да угоди на хората. Вашето присъствие може да е достатъчно. Необходимото ще стане очевидно, помагайки ви да видите ролята, която играете в живота на другите.

Лъв

Лъв, ти естествено обръщаш внимание на случващото се около теб. Задълбочаваш се в детайлите и използваш тази информация, за да решиш какво ще правиш (или не). Така че, по време на ретроградния Меркурий, животът сякаш е на пауза или се движи по-бавно от обикновено.

Дева

Дева, ти наистина се опитваш да накараш нещата да се получат, така че когато става въпрос за прекратяване на връзка или ситуация, предпочиташ да изчакаш, за да видиш дали нещата ще се подобрят. Въпреки това, по време на ретроградния Меркурий, може би сте осъзнали, че това, на което сте се надявали, няма да се случи и сега е време да оставите нещата да вървят естествено.

Везни

Везни, ти си миротворецът. Когато всички останали се вдигат на врява за нещо, ти си този, който носи послания за мир. По време на ретроградния Меркурий може би сте мислили много за тази роля в живота си и тя е била тежко бреме за носене. Много пъти е изглеждало, че няма надежда.

Скорпион

Скорпион, късметът може да бъде неуловим и труден за намиране. Докато търпяхте ретроградния Меркурий до тази седмица, може да ви се е струвало, че късметът ви никога няма да дойде. Вие не само израснахте емоционално чрез този процес, но и станахте по-смели и по-решителни.

Стрелец

Стрелец, може да си процъфтявал по време на ретроградния Меркурий, но сега, когато той свърши, всъщност има малко повече смущения в живота ти. Има неща, които ти доставят удоволствие в изучаването на вътрешния ти свят, и когато трябва да бъдеш по-открит и честен, си готов, но други хора... те може да не са в състояние да се справят с това колко честен можеш да бъдеш.

Козирог

Може би си малко срамежлив в момента, Козирог, поради най-различни причини. Ретроградният Меркурий ти даде пауза, за да можеш да разбереш кое е най-добро за теб на емоционално ниво. От 11 август 2025 г., след като планетата отново е в директно движение, ще трябва да се обърнете към истинските причини, поради които сте се колебали да правите нещата.

Водолей

Водолей, понякога хората не осъзнават какво имат, докато не го загубят, и може би това лято е било така. По време на ретроградния Меркурий може би сте мислили за това повече от обикновено. Добрата новина е, че нещата ще бъдат много по-светли за вас в тази област. От 11 август 2025 г. хората ще забележат вашия принос и може да започнете да чувате „благодаря“ по-често.

Риби

Риби, вие сте мило и духовно настроена зодия и понякога не винаги можете да разчетете интуицията си, особено ако някой е нечестен с вас. От11 август 2025 г. е време истината да ви освободи. Може да откриете това, което трябва да знаете, и да решите, че е време да започнете нов път - или да установите пълно доверие, или да прекъснете връзките. Няма объркване по този въпрос.