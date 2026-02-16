Късметче според зодията за тази седмица, 16 - 22 февруари 2026

Овен

Това е вашето духовно прераждане. В петък, 20 февруари, Сатурн и Нептун се сливат във вашия зодиакален знак, започвайки нов процес на вътрешна трансформация. Тази енергия ви помага да разберете по-добре себе си, да разпознаете кое е реално и да изковете нови вярвания за това, което е възможно в този живот.

Телец

Бъдете отворени за нов и смислен път и разберете, че колкото и да се съпротивлявате на промяната, не можете да я спрете. Това е щастлива енергия, но трябва да останете адаптивни, за да се възползвате максимално от нея. Обърнете внимание на това, което възниква, и изберете това, което резонира.

Близнаци

Този път усещането е различно, Близнаци. Сезонът на Рибите започва в сряда, 18 февруари, с което ще се съсредоточите върху професионалния си живот. Макар че Рибите управляват духовната ви цел и кариера, това е и област, в която е трябвало да инвестирате много.

Рак

Уважавайте това, което искате за себе си, Раци. Това е важен момент да размислите как се чувствате. Луната в Марс активира вашата интуиция и емоции, свързани с вашите цели. Вместо да позволявате на другите да насочват пътя ви, сте призовани да прегърнете това, което искате за себе си, и да предприемете действия.

Лъв

Създай пространство, където всичко да се събере. В четвъртък, 19 февруари, Луната в Риби се подравнява с Уран в Телец, което ви позволява да се чувствате позитивно относно това къде се намирате в живота си. Сега разбирате целта на минали събития. Отворени сте за промяна, което е точно необходимо, за да се сбъднат мечтите ви.

Дева

Това, което ще се случи тази седмица, е изненадващо и дори може да ви накара да се запитате за всички ваши житейски избори. Вероятно ще ви е необходимо време, за да го обработите, но знайте, че това, което ще се случи през този период, е за ваше най-голямо благо. Бъдете внимателни какво или кого се опитвате да контролирате, както и колко лесно приемате възможностите за промяна. Изключително важно е да се предадете накъдето ви отвежда това, дори ако неизвестното изглежда обезсърчително.

Везни

Венера в Риби е в тригон с ретрограден Юпитер в Рак в неделя, 22 февруари, което ще ви даде възможност да създадете по-голям баланс и мекота в живота си. Темите за грижа за себе си и подхранване са от съществено значение през това време. Направете избори, които подкрепят вашето благополучие, знаейки, че кариерата ви трябва да ви позволява да живеете живота на мечтите си, а не да го ограничава.

Скорпион

Можеш да имаш всичко. Меркурий в Риби представлява това, което искаш за себе си, докато Юпитер в Рак ти помага да се върнеш към предишни мечти, за да можеш най-накрая да предприемеш действия по тях. Съсредоточете се върху това, което някога сте искали за себе си. Юпитер в Рак ви помага да го осъществите, но трябва да вярвате, че можете да имате всичко и, разбира се, да сте готови да предприемете действия.

Стрелец

Не е нужно да бързате с това, което е писано за вас. Сатурн и Нептун пристигат като тласък за вашата интуиция и живот. Тази енергия носи момент на яснота, който променя хода на живота ви. Може да не е очаквано, нито желано в момента, но ви помага да постигнете всичко, за което сте мечтали.

Козирог

Бъдете отворени за нови начини за печелене на пари, Козирог. Имате шанс да подобрите финансите си и да привлечете по-голямо богатство по начин, който първоначално не сте планирали. То може да се появи чрез нова бизнес перспектива, предложение за работа или инвестиционна възможност. Вместо да се придържате само към това, което смятате за гарантирано, опитайте нещо ново. Резултатите си заслужават всеки риск, който поемате.

Водолей

Водолей, съдбата ти си струва всичко, през което трябва да преминеш, за да я постигнеш. Очаква те голям зов за събуждане, тъй като Новолунието и Слънчевото затъмнение ще настъпят във вторник, 17 февруари, във твоя знак. Този транзит носи обещанието за това, което е предназначено за вас, но трябва да преминете през изцеление и потенциални предизвикателства, за да го получите. Не се отказвайте от себе си или от мечтите си, защото тази енергия наистина променя живота ви към по-добро.

Риби

Вземете мерки по отношение на идеите си, Риби. Сега, докато Уран се готви да премине в Близнаци на 25 април, започвате да виждате как усилията ви дават резултат. Луната в Риби и Уран в Телец носят божествено прозрение за това накъде трябва да се движите оттук нататък. Тази енергия помага да предприемете действия по вашите идеи и да знаете, че никога не е твърде късно да живеете живота, който ви е предопределен.

